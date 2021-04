Oranienburg

„Das eigentliche Handwerk ist verloren gegangen. Es geht mehr und mehr nur noch darum, Teile zu wechseln“. Ein wenig trauert Fred Lange den Anfangstagen seiner beruflichen Laubahn nach. Der Sachsenhausener Lange, Baujahr 1958, begann nach der Schulzeit eine Ausbildung zum Kfz-Elektriker und hängte an diese gleich noch eine Lehrzeit dran: Die des Kfz-Schlossers in der Abendschule. „Ich war damals schon der Meinung, dass beide Berufe zusammengehören“. Die Zeit hat ihm Recht gegeben, mittlerweile sind die einzelnen Berufsbezeichnungen abgeschafft und im Job des Kfz-Mechatronikers aufgegangen. Und auch die Meisterschule folgte wenig später. Im April feierte er nun 30 Jahre Selbstständigkeit, die am 1. dieses Monats 1991 begann. Wobei die „Feier“ den Pandemieauflagen geschuldet ausfiel. „Aber im Dezember folgt das Meisterjubiläum“, ebenfalls das 30., wie er verrät. Vielleicht kann man dann ja nachholen, was jetzt nicht möglich ist, hofft er.

Tüfteln und basteln, dass habe den Job für ihn ausgemacht, als er ihn ergriffen hat. Defekte Teile wieder instand setzen, ohne ganze Baugruppen zu tauschen. Was in der DDR eher eine Übung der Pflicht denn der Kür war. Der Nachschub stockte und Lichtmaschinen, Wasserpumpen und Ähnliches ließ sich nicht einfach nachbestellen. Da war schon einiges an Einfallsreichtum gefragt, um die Wartburg und Trabant wieder flott zu machen. Und dabei ehrlich bleiben und gute Arbeit liefern, das sei ihm auch wichtig gewesen. Nach der Wende ging es zunächst weiter wie gewohnt. Ein „Westauto“ stand bei vielen auf der Anschaffungsliste ganz oben, als die Grenze fiel. „Aber dass die in der Mehrzahl einen Zahnriemen hatten und der gewechselt werden muss, dass wussten sie nicht“, erzählt Fred Lange. Zahlreiche Motorschäden waren die Folge. Und in den Werkstätten wurden Zylinderköpfe am Fließband gewechselt. Ölige Finger waren an Arbeitstagen die Regel, nicht die Ausnahme.

Reparaturen oft nicht mehr lohnend

Reißt heute ein Zahnriemen, lohnt sich die Reparatur oft nicht mehr. Nur mit den Kosten für die Ventile, die bei einem solchen Vorfall ersetzt werden müssen, sei man schon im hohen dreistelligen, wenn nicht vierstelligen Eurobereich, rechnet er vor. „Und dann hat noch niemand an dem Wagen gearbeitet und das übrige Material ist auch nicht dabei“. Also wird die gesamte Baugruppe getauscht. Wenig befriedigend für einen, der gern schraubt.

Lange meint, dass dieser Weg weg vom eigentlichen Handwerk führt und gemeinsam mit dem Wechsel zur Elektromobilität auch dazu, dass kleine freie Werkstätten wie seine – „ich habe in den ganzen Jahren immer einen Angestellten gehabt und wollte auch nie größer sein“ – verschwinden werden. „So in zehn oder 15 Jahren“ werde es kaum noch welche geben“, ist er überzeugt. Ob die Zukunftsprognose auch dieses mal stimmt, wisse er zwar nicht mit Bestimmtheit, für die eigene Werkstatt gelte das jedoch auf jeden Fall. Bis er in Rente geht, hat der Betrieb Bestandsschutz. Danach ist er erloschen. Daran, bedauert er, sei nach Entscheid durch das Verwaltungsgericht Potsdam nicht mehr zu rütteln. Der fünfjährige Rechtsstreit, der dem vorausging, habe Zeit, Geld und Kraft gekostet. Vor allem letzteres.

Spaß an Menschen

Bis dahin will er wie gewohnt für seine Kunden da sein. „Ich liebe den Kundenkontakt“, lacht er. Überhaupt den Umgang mit Menschen. So war Lange auch jahrelang dem Sachsenhausener Fußballverein TUS verbunden, anfangs als Spieler, später als Vorsitzender. Heute ist er Ehrenmitglied des Traditionsvereins. Und verbringt die frei gewordene Zeit mit der Familie oder seinem Hobby: „Preußische Geschichte“ interessiert ihn. „Das ist mein Steckenpferd“. Außerdem sorgt er dafür, dass seine Sammlung Oranienburger Ansichtskarten stetig wächst. Vielleicht findet sie irgendwann in der heutigen Werkstatt in Sachsenhausen ihr Zuhause. Was mit den Räumen werde, wenn er im Ruhestand ist, wisse er jedoch noch nicht. Und will auch noch gar nicht für die Zeit danach planen.

Von Björn Bethe