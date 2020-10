Oranienburg

„Die Schaustellerei ist mein Leben. Den Menschen Spaß zu bereiten, dafür sind wir geboren worden. Leider ist uns das seit Monaten nicht mehr möglich. Momentan kämpfen wir nur um unsere blanke Existenz.“ Mit diesen Sätzen umschreibt der Neuruppiner Jeffrey Nachtigall exemplarisch die Sorge und Angst einer gesamten Branche.

Um seine berufliche Zukunft zu sichern, versucht der 25-Jährige mit zwei Imbisswagen in Oranienburg seine laufenden Kosten zu decken und sein Lebenswerk aufrecht zu erhalten. „Wir hatten vor Corona ein Fahrgeschäft – den ’Caribbean Star’. Da unsere letzten Einnahmen aus dem Weihnachtsgeschäft im Dezember 2019 stammen, mussten wir mittlerweile das Fahrgeschäft verkaufen“, berichtet der Neuruppiner mit sorgenvoller Stimme. Staatliche Zuschüsse gab es keine. „Wir hätten Kredite bekommen können, aber das hilft uns nicht. Damit bezahlen wir nur laufende Kredite. Die monatlichen Fixkosten laufen aber weiter. Leider konnte ich nicht mal mehr meine Krankenversicherung bezahlen“, so der 25-Jährige verbittert.

Currywurst, Soljanka und Nudeln

Seit sechs Generationen ist die Familie Nachtigall Schausteller, für Jeffrey Nachtigall geht es nun ums nackte Überleben. „Ich bin quasi als Baby schon Schausteller gewesen, kenne kein anderes Leben. Daher kam die Idee, einen Imbisswagen aufzustellen, um wenigstens etwas Geld zu verdienen.“ Im Mai eröffnete Nachtigall einen Langos-Wagen auf dem Kaufland-Parkplatz in Oranienburg, Mitte Juli einen Softeiswagen auf dem Parkplatz in der Rungestraße gegenüber von Fressnapf. „Der Wagen bei Kaufland läuft von Beginn an gut. Der Softeiswagen lief im Sommer super, aber als das schöne Wetter weg war, machte es keinen Sinn mehr.“

Nun bietet Jeffrey Nachtigall in seinem Wagen unter anderem Currywurst, Soljanka, Nudeln mit Tomatensoße oder selbst gemachte Schaschlikspieße an. „Allerdings fehlt uns beim Standort Rungestraße einfach die Laufkundschaft. Aktuell ist es ein Nullgeschäft. Wir warten noch zwei, drei Wochen ab – wird es nicht besser, muss ich diesen Wagen schließen“, bedauert der 25-Jährige.

Es braucht kreative Lösungen

Kreative Lösungen sind nun gefragt. „Ab dem 1. November wird es einen Süßigkeitenwagen geben, den wird aber mein Vater betreiben. Wir suchen auch noch nach geeigneten Standorten, die sind aber schwer zu finden“, so Jeffrey Nachtigall. An eine schnelle Besserung der Situation generell für die Schaustellerbranche glaubt der Neuruppiner hingegen nicht. „Ich befürchte sogar, das die Hälfte aller Schausteller die Coronakrise beruflich nicht überstehen wird.“

Dabei wünscht sich der 25-Jährige nichts sehnlicher, als eine Rückkehr in sein geliebtes Berufsfeld: „Wir Schausteller sind Wandersleute, die nie lange an einem Ort verweilen können.“ Auch Jeffrey Nachtigall kennt dieses Leben nur zu gut. „Wir sind mit unseren Fahrgeschäften quer durch Deutschland unterwegs gewesen, dabei auch ab und an bei diversen Festen in Oranienburg.“ Nun jedoch geht es darum die Existenz zu bewahren. Demnach hofft Nachtigall, dass seine Imbisswagen zumindest den Ertrag bringen, um die anfallenden Kosten zu decken. Viele Kunden seines Imbisswagen würden es ihm wünschen, die sogar bei Facebook Werbung für den 25-Jährigen machen, um mehr Kundschaft an die Imbisswagen zu bringen. „Das rührt mich ungemein“, so Nachtigall.

Von Knut Hagedorn