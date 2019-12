Oranienburg

Die Deutsche Bahn baut ihr Angebot zum Fahrplanwechsel aus: Mitte Dezember geht Deutschlands neue Fernverkehrslinie Dresden – Berlin – Rostock stufenweise, mit anfangs zehn Fahrten täglich, an den Start. Ab März gibt es einen Zwei-Stunden-Takt mit 16 Fahrten. Außerdem setzt die DB dann auf dieser neuen Linie moderne Doppelstockzüge ein. Sie bieten WLAN, Bordgastronomie im Zugcafé und haben Platz für Gepäck und Fahrräder. Und davon profitiert auch Oranienburg. Unter anderem erhält Oberhavels Kreisstadt neben Elsterwerda, Neustrelitz oder Waren (Müritz) erhalten einen regelmäßigen zweistündlichen Fernverkehrsanschluss.

Im Mai nächsten Jahres halten diese Züge auch in Warnemünde und Berlin-Schönefeld Flughafen. Das neue Angebot bedeutet attraktive Reisezeiten: Zum Beispiel von Oranienburg nach Rostock in rund eineinhalb Stunden. Oder von Oranienburg nach Dresden in weniger als drei Stunden. Touristen, Urlaubsreisende und Geschäftsreisende profitieren gleichermaßen davon. Fahrkarten für die Verbindung mit dem Intercity kosten ab 19,90 Euro aufwärts. Auch gilt auf der Strecke von Berlin nach Rostock das Ostsee-Ticket.

Von MAZonline