Oranienburg: Internetseite offenbar manipuliert – nun ermittelt die Polizei

Im Internet wollte eine 51-Jährige am Mittwoch (13. April) gegen 7.30 Uhr die Internetseite ihrer Bank aufrufen und gelangte dabei auf eine offenbar manipulierte Seite. Sie wurde aufgefordert, zwei persönliche TAN Nummern einzugeben. Nach der Eingabe erschien eine Fehlermeldung, in der auf einen Serverfehler hingewiesen wurde.

Oranienburg: Bankmitarbeiterin kann zweite Überweisung stoppen

Von einem Mitarbeiter ihrer Bank wurde die Oranienburgerin gegen 10.40 Uhr kontaktiert, da eine Transaktion in Höhe von 10.000 Euro veranlasst worden war. Auch von der Legitimierung einer zweiten Überweisung in Höhe von 6000 Euro wollte die Bankmitarbeiterin sich überzeugen. Weil die 51-Jährige die Abbuchungen nicht selbst veranlasst hatte, stoppte die Bank die zweite Überweisung umgehend.

Den Betrug zeigte die Oranienburgerin noch am selben Tag in der Polizeiinspektion Oranienburg an. Ob die 10.000 Euro noch zurück gebucht werden konnten, ist bislang noch unklar.

