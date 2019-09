Oranienburg

Die TAS OR Speicher GmbH & Co. KG hat dem Landkreis Oberhavel am Freitagmittag die Einleitung der Abbruchmaßnahmen des ehemaligen Kornspeichers angezeigt. Nach Auffassung des Investors sei die Monatsfrist zur Einbindung der Fachämter ohne Einwände abgelaufen. Der Landkreis Oberhavel hat dem umgehend und ausdrücklich widersprochen.

Denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich

Mit Schreiben vom 2. September 2019 war der TAS OR Speicher GmbH & Co. KG bereits mitgeteilt worden, dass für einen Abbruch des Denkmals eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich ist, da das Bauwerk ein in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenes Einzeldenkmal ist. Zugleich muss zu der Entscheidung der unteren Denkmalschutzbehörde das Benehmen durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum hergestellt werden. Die Prüfung wird voraussichtlich mehrere Monate andauern.

Landkreis Oberhavel spricht Baustopp für Abbrucharbeiten aus

Der unteren Denkmalschutzbehörde (uDB) liegt seit dem 26. August ein Antrag der TAS OR Speicher GmbH & Co KG auf Abbruch des ehemaligen Speichers vor. Dieser wird umfassend geprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist abzuwarten. Ohne eine denkmalrechtliche Erlaubnis darf nicht mit den Abbrucharbeiten am Kornspeicher begonnen werden. Gemäß § 26 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDschG) handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahmen, die nach § 9 BbgDSchG der Erlaubnis bedürfen, ohne Erlaubnis oder abweichend von ihr durchführt oder durchführen lässt. Eine solche Ordnungswidrigkeit kann mit hohen Geldbußen bestraft werden. Vorsorglich hat der Landkreis Oberhavel einen Baustopp für Abbrucharbeiten am Kornspeicher mit sofortigem Vollzug ausgesprochen.

Von MAZonline