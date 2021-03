Oranienburg: Jetzt Vorschläge für den Ehrenpreis 2021 einreichen

Oranienburg

Selten war gesellschaftlicher Zusammenhalt so wichtig wie im Zeitalter der Coronakrise. Menschen, die sich mit besonderem ehrenamtlichen Engagement für das Wohl ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen, anderen persönliche Hilfe leisten oder mit Projekt- oder Vereinsarbeit zu einem gelingenden sozialen Miteinander beitragen, zeichnet der Bürgermeister auch in diesem Jahr wieder mit dem Ehrenpreis der Stadt Oranienburg aus. Bis zum 8. Mai können Vorschläge für die diesjährige Preisverleihung eingereicht werden.

Die Preise werden in den drei Kategorien »Einzelperson« (ehrenamtliche Arbeit), »Projekte bzw. Initiativen« und »Vereine bzw. Organisationen« vergeben. Einzelpersonen dürfen sich nicht selbst vorschlagen und müssen sich seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen, regelmäßig und unentgeltlich in ihrer Freizeit engagieren. Um für die Verleihung berücksichtigt zu werden, muss das Engagement natürlich auch innerhalb des Stadtgebietes von Oranienburg ausgeführt werden.

Verleihung abhängig von der Pandemielage

Ob der Preis in diesem Jahr wieder im Rahmen des Oranienburger Stadtempfangs am 2. Oktober übergeben werden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemielage ab. Im letzten Jahr wurde die Preisverleihung coronabedingt im kleinen Rahmen durchgeführt. Ob große oder kleine Feier, eines bleibt in jedem Jahr gleich: Wem Bürgermeister Alexander Laesicke bei der Preisübergabe Dank und Gratulation ausspricht, hat sich mit viel Engagement und Zeitaufwand für das Wohl der Oranienburgerinnen und Oranienburger eingesetzt.

Um eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit sicherzustellen, sollten die Vorschläge für den Ehrenpreis ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Formular eingereicht werden. Dieses ist zu finden auf www.oranienburg.de/Ehrenpreis. Auf Wunsch kann das Formular auch per Post zugesandt werden. Einfach anrufen!

Ansprechpartnerinnen in der Stadtverwaltung sind Eike-Kristin Fehlauer (03301/600 6014, fehlauer@oranienburg.de) und Nadine Schlitt (03301/600 6018, schlitt@oranienburg.de).

Von MAZonline