Oranienburg: Jüdische Gemeinde kann dauerhaft neue Wurzeln schlagen

Die jahrelange Hängepartie um ein neues Domizil für die jüdische Gemeinde „Wiedergeburt“ in Oranienburg ist beendet. Am Donnerstag wurde der Kaufvertrag für ein neues Gemeindezentrum in der Lehnitzstraße 36 in Oranienburg unterzeichnet. Bis 2017 hatte die heute 145 Mitglieder fassende Jüdische Gemeinde ihr Domizil in der Sachsenhausener Straße 2. Während der Sanierungsarbeiten des denkmalgeschützten Hauses stellte sich allerdings heraus, dass Schwamm, Schimmel und Starkregen eine Nutzung des Gebäudes nicht länger möglich machten. Provisorisch kam die jüdische Gemeinde 2017 in einem ehemaligen Ladengeschäft der Woba unter.

Langfristige Lösung gefunden

Seitdem bemüht sich die Gemeindevorsitzende Elena Miropolskaja um alternative Räumlichkeiten und eine langfristige Lösung im Herzen der Stadt. Gemeinsam mit dem jüdischen Landesverband bewarb sie sich auf die Liegenschaft des Landes in der Lehnitzstraße 36, was nun umgesetzt wird. Der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann ist froh über dieses Ergebnis: „Herzlichen Glückwunsch an die Jüdische Gemeinde ’Wiedergeburt’. Der Kaufvertrag für das Gebäude in der Lehnitzstraße in Oranienburg ist unterzeichnet! Für die Jüdische Gemeinde ist das neue Haus weit mehr als ein einfacher Anlaufpunkt für Mitglieder. Die Religionsgemeinschaft kann nun dauerhaft neue Wurzeln in Oranienburg schlagen, ihre Riten, Gebräuche, Feiertage und Versammlungen in angemessener Umgebung abhalten“, so Lüttmann.

Ende einer Hängepartie

Auch im Büro der CDU-Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt sorgte die Nachricht für ein positives Feedback: „Ich freue mich sehr, dass die Suche nach einer neuen Heimstätte für die jüdische Gemeinde Oberhavel ein glückliches Ende gefunden hat und dass nun das Team um Elena Miropolskaja ihr Wunschdomizil beziehen darf“, so Walter-Mundt, die weiter ergänzt: „Das Gebäude der ehemaligen Polizeiwache im Herzen unserer Stadt kann dabei auch die gestiegenen Sicherheitsstandards für Einrichtungen des jüdischen Glaubens erfüllen, die in den zurückliegenden Jahren mehrfach vom Zentralrat der Juden angemahnt wurden. Ich bin sehr dankbar, dass das Land Brandenburg der Gemeinde den Kauf der Immobilie ermöglicht hat und dass mit dieser Entscheidung auch endlich die drei Jahre währende Hängepartie mit Stadt, Woba und dem Bürgermeister Alexander Laesicke beendet ist.“

