Oranienburg

Zwei jugendliche Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren sind am Montagabend bei einem Ladendiebstahl in einer Oranienburger Drogerie in der Fischerstraße erwischt. Das teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Demnach versuchten die Mädchen, Kosmetika im Wert von etwa 60 Euro aus der Drogerie zu entwenden. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurden eingeleitet.

Von MAZonline