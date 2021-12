Oranienburg: Jugendliche mit Softairwaffe bedrohen 42-Jährigen

Oranienburg

Ein 17-jähriger Jugendlicher war am Sonntagmittag (5. Dezember) mit zwei weiteren Jugendlichen in einem Waldgebiet an der Walter-Bothe-Straße gegenüber der Eichendorffstraße in Oranienburg unterwegs. „Sie haben mit einer Luftdruckwaffe Schießübungen durchgeführt und wollten dann, offenbar aus Neugierde, in das Zelt eines Obdachlosen schauen“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe auf MAZ-Nachfrage.

Dabei wurden sie von einem 42-jährigen Oberhaveler beobachtet, der die Jugendlichen auch auf ihr Tun ansprach. „Daraufhin bedrohten die drei den Mann.“ Die hinzugerufene Polizei nahm die Personalien der Heranwachsenden, die unter anderem mit Sturmhaube, Helm und einem Beinholster ausgerüstet waren, auf und stellte die Anscheinswaffe sicher.

Von MAZonline