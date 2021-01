Oranienburg

Eine Gruppe von fünf Jugendlichen randalierte in der Nacht von Freitag zu Sonnabend (30. Januar) am Fahrradparkhaus in der Stralsunder Straße in Oranienburg. Zwei voneinander unabhängige Zeugen sprachen die Gruppe an und wurden daraufhin beleidigt.

Die alarmierte Polizei konnte drei Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren feststellen. Gegen die Jugendlichen wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Von MAZonline