Oranienburg

Benjamin B. saß auf der Anklagebank, den Kopf zwischen die Schultern gesenkt. Der Oranienburger zeigte sich am Mittwoch kleinlaut, aber geständig – in sechs Fällen von Sommer 2017 bis Dezember 2018 soll der 29-Jährige zwei Jungen, 2005 und 2006 geboren, beim Übernachten in seiner Oranienburger Wohnung im Intimbereich berührt haben und sich mitunter auch befriedigt haben.

Er wurde vor dem Jugendschöffengericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt – wegen sexuellem Missbrauch und, in zwei Fällen, sexueller Nötigung. Der Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gefordert, der Verteidiger zwei Jahre und drei Monate. Er sei geständig gewesen. „Aber wir haben ein Interesse vermisst, wie es den Kindern geht“, so die Richterin Katrin Arbandt.

Handy geschenkt und Playstation gespielt

Den ersten Jungen habe B. durch dessen Onkel kennengelernt, der in Oranienburg lebt. Er dagegen habe in Berlin gelebt und deshalb bei B. übernachtet. „Damit der Weg nicht so weit ist“, so der Angeklagte. Anfangs habe B. den Jungen als guten Kumpel gesehen. „Warum haben die Eltern ihnen vertraut?“, fragte die Richterin. „Wir waren viel beim Fußball und haben Playstation gespielt.“ B. habe ihm unter anderem auch ein Samsung-Handy geschenkt. Bei den ersten Übernachtungen sei nichts passiert, dann habe B. versucht, den Jungen zu „begrabbeln“. „Erstmal hat er nichts gesagt, dann hat er mich weggestoßen. Aber ich habe es weiter versucht.“ Er habe seinen Po berührt, dies habe ihn erregt. Ob niemand ihn auf diese Dinge mit den Jungs angesprochen habe, fragte die Richterin. „Nein“, so Benjamin B.. Die Richterin legte nahe, dass es noch mehrere Annäherungsversuche an Jungen gegeben habe, ein Vater habe B. auf seiner Arbeitsstelle bei einer Fastfood-Kette zur Rede gestellt – woraufhin B. die Polizei rief.

Den zweiten Jungen, der bei B. übernachtete, habe er in Berlin-Marzahn kennengelernt, unter anderem seien sie am Wochenende mit einem Boot unterwegs gewesen. „Bei diesem Jungen hat es sich aber nicht auf Begrabbeln beschränkt, oder?“, fragte die Richterin. B. erklärte, er habe sich ausgezogen und wollte den Jungen berühren, dieser habe abgelehnt. B. habe sich dann an Ort und Stelle selbst befriedigt.

Ein Junge hat schwer mit den Folgen des Missbrauchs zu kämpfen

Und warum kam der Junge immer wieder? „Er mochte mich und hoffte, dass ich es dann sein lasse“, so B.. Das kaufte ihm die Richterin nicht ab. Katrin Arbandt wollte wissen, ob B. dem Jungen Geschenke gemacht oder gedroht habe, dass er nicht mehr kommen dürfe. „Ich weiß das nicht mehr“, druckste B. nach langer Überlegung herum.

Die Folgen des Missbrauchs seien für den ersten Jungen kaum sichtbar. „Er hat es sehr gut weggesteckt, aber er war schon als kleines Kind eher emotionslos und hat sich bei großen Überraschungen nie sichtbar gefreut“, erklärte die Mutter. Sie hätte niemals im Leben gedacht, dass sowas passieren könne, auch sie habe den Angeklagten ja gekannt. „Und dann hat mir mein Sohn eines Abends alles erzählt.“

Jahrelange Therapie nützte nichts

Der zweite Junge, der beste Freund des ersten, sei nach den Taten in sich gekehrt, habe Wutausbrüche und sei seit mehr als einem Jahr in psychologischer Behandlung. „Ich werde so lange kämpfen, bis der Mann im Knast ist“, erklärte der Lebensgefährte der Mutter im Gerichtssaal mit Blick auf B. Auch dessen Vergangenheit wurde thematisiert. B. hat acht Jahre in Heimen gelebt und ist vorbestraft. Geldstrafen wegen Diebstahls gab es, auch wegen Besitz und Verbreitens kinderpornografischer Schriften wurde B. verurteilt. Ein Gutachter diagnostizierte eine Pädophilie und eine Persönlichkeitsstörung, er sei aber schuldfähig.

„Wir haben das oft thematisiert. Es geht darum, Situationen zu meiden, die für sie gefährlich sind“, so die Richterin, die den Angeklagten bereits Anfang 2018 in einem ähnlichen Prozess auf der Bank hatte – wegen sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen und Diebstahls bekam Benjamin B. eine Bewährungsstrafe. Warum er es wieder getan habe, wollte die Richterin wissen. „Ich fühle mich eben zu den Leuten hingezogen“, so B., der seit Jahren in Therapie wegen seiner Neigung sei. „Sie kennen ihr Problem genau und suchen wieder danach, das ist das Problem“, so die Richterin. Der Bewährungshelfer des Angeklagten, der ihn seit April 2018 betreut, erklärte, B. habe eine „moderat hohe Rückfallgefahr“. „Sie wissen um ihre Pädophilie, aber offenbar spielen sie nur Therapie und verarschen alle“, erklärte die Richterin. Es sei Zeit, dass Benjamin B. endlich wirklich etwas tue.

Von Marco Paetzel