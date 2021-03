Oranienburg: Kampagne gegen Dreck und Müll

Oranienburg

Immer wieder sorgen illegale Müllentsorgungen im Landkreis Oberhavel für Unverständnis und Frust. Die Gebäudereinigung Oberhavel um Inhaber Christian Lambeck ruft nun eine Kampagne ins Leben, um einen Beitrag zu leisten, Dreck und Müll den Kampf anzusagen. „Es fällt ja leider immer wieder ins Auge, dass illegal Müll entsorgt wird und sich einige Orte regelrecht als Dreck- und Müllhotspots entpuppen“, erklärt Julius Steffen, Inhaber der Social-Media-Agentur „Just Connected“, den Grundgedanken der Aktion. Just Connected wird die Aktion medial begleiten und betreuen.

Unternehmer Christian Lambeck. Quelle: Enrico Kugler

Unter dem Motto „Das bisschen Dreck“ können Bürger*innen der Stadt Oranienburg verunreinigte Orte ihrer Stadt, „Schandflecke“ oder Problemstellen via Foto dokumentieren und diese bis zum 15. April 2021 an die Mailadresse aktion@gebaeudereinigung-oberhavel.de übersenden, um sie für die Beseitigung oder Reinigung vorzuschlagen. Es ist dabei völlig gleich, ob es sich um Müll handelt der in der Gegend liegt, Reinigung einer Steinfläche oder Graffitientfernung. Die eingesandten Vorschläge sollen anschließend durch eine Jury bewertet werden, die aus Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, Christian Lambeck und Vertretern der lokalen Presse besteht. Die ausgewählte Stelle wird dann durch die Gebäudereinigung Oberhavel gesäubert, die Kosten trägt komplett die Gebäudereinigungsfirma.

Kampagne soll ausgeweitet werden

Die Aktion wird zunächst einmal in Oranienburg durchgeführt, soll aber in naher Zukunft ausgeweitet werden auf ganz Oberhavel. „Es gibt ja nicht nur in Oranienburg Stellen, die einfach nicht schön sind. Von daher wird diese Aktion dann auch in anderen Städten im Landkreis durchgeführt“, erklärt Julius Steffen abschließend.

Von Knut Hagedorn