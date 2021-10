Oranienburg

In der Grünanlage Pferdeinsel an der Havel hat die systematische Kampfmittelsuche begonnen. Das teilte die Oranienburger Stadtverwaltung am Dienstag mit. Bis zum Juni dauert die Maßnahme zur Überprüfung von Restflächen.

Zeitweise müssen Wege gesperrt werden, die Grünanlage ist dann nur über die Brücke zu betreten. Um das Grundwasser abzusenken, müssen im November Spundwände in den Boden gepresst werden. Über Weihnachten pausieren die Maßnahmen, von April bis Juni läuft der Rückbau.

