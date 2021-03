Oranienburg: Kampfmittelsuche in der Försterstraße

Oranienburg

Ab Montag, 12. April 2021, wird im nördlichen Abschnitt der Försterstraße in Oranienburg nach Kampfmitteln gesucht. Die Suche beginnt am nördlichen Ende der Straße in Höhe der Hausnummer 25 und endet in Höhe der Kreuzung zur Adolf-Damaschke-Straße.

Halbseitige Sperrung erforderlich

Um die Arbeiten durchführen zu können, ist eine abschnittsweise, halbseitige Straßensperrung erforderlich. Kleinere Einschränkungen für die Anwohnerinnen und Anwohner können nicht ausgeschlossen werden. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken bleibt jedoch größtenteils gewährleistet.

Die Dauer der Kampfmittelsuche beträgt voraussichtlich vier bis fünf Wochen. Erforderliche Schneidearbeiten an Bäumen und Sträuchern wurden in Vorbereitung der Maßnahme bereits im Februar durchgeführt.

Von MAZonline