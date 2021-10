Oranienburg

In der kommenden Woche, am 26. Oktober 2021 beginnt die systematische Kampfmittelsuche in der Wernigeroder Straße in Oranienburg. Start ist im Kreuzungsbereich Thalestraße, danach folgt die Suche in Richtung Saarlandstraße.

Kampfmittelsuche wird sechs Monate andauern

Dafür muss die Wernigeroder Straße halbseitig durch eine Wanderbaustelle gesperrt werden. Dabei können auch Einfahrten betroffen sein. Die Suche wird voraussichtlich circa ein halbes Jahr dauern.

