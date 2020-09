Oranienburg: Katalysatoren ausgebaut und entwendet

Oranienburg

In der Nacht zum Dienstag (1. September) verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Autohausgelände in der Oranienburger Chausseestraße. Das teilte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, am Mittwochvormittag mit. „Die bisher unbekannten Täter entwenden die Katalysatoren aus acht Kleintransportern“, erläuterte sie den Sachverhalt. Mitarbeiter des Autohauses stellten den Diebstahl am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fest. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 30.000 Euro beziffert, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline