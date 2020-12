Oranienburg: Keine „Single-Weihnachtsfeier“ für Seniorinnen und Senioren

Oranienburg

Die Single-Weihnachtsfeier im Regine-Hildebrandt-Haus in Oranienburg fällt dieses Jahr leider wegen der Corona-Pandemie aus. Die sonst in jedem Jahr am 24. Dezember stattfindende Veranstaltung ist für viele alleinstehende Seniorinnen und Senioren der Stadt Oranienburg eine Möglichkeit, doch in Gemeinsamkeit ein paar besinnliche Stunden zu verbringen. Die in Kooperation der Volkssolidarität, der „Jahresringe“ und des Sachgebiets Gemeinwesen der Stadt Oranienburg organisierte Weihnachtsfeier war bislang ein beliebter, gut besuchter und fester Bestandteil der Feiertage.

Erstmals Telefon-Hotline geschaltet

Pierre Schwering, Sachgebietsleiter Gemeinwesen in der Stadtverwaltung, bedauert die coronabedingte Absage sehr: „Wir hoffen, dass alle vom Ausfall betroffenen Seniorinnen und Senioren eine andere Möglichkeit finden, doch noch eine besinnliche und nicht einsame Weihnacht zu genießen.“ Für die Seniorinnen und Senioren, die diese Möglichkeit nicht haben, steht in diesem Jahr das erste Mal das Berliner Silbernetz-Telefon deutschlandweit Tag und Nacht kostenlos zur Verfügung. Vom 24. Dezember bis 1. Januar 2021 können diese unter der Telefonnummer 0800/4708090 Zuhörer am anderen Ende der Leitung erreichen. Das Motto: Einfach mal reden.

