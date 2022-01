Oranienburg: Keine Zeit mehr für das Tourismuskonzept im Sozialausschuss

Oranienburg

Oranienburg ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ziel für Touristen, trotz gravierender Corona-Einschnitte besuchten auch im Vorjahr hunderttausende Menschen die Stadt. Um sich touristisch für die Zukunft zu wappnen, erstellt die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko) aktuell ein Tourismuskonzept. Der Sozialausschuss hegte im Vorjahr den Wunsch, dieses Konzept vorgestellt zu bekommen. Am Dienstagabend sollte dies Tko-Betriebsleiterin Franziska Winter tun, stand knapp vier Stunden im Wartestand, um dann zu erfahren, dass es aus zeitlichen Gründen doch in die nächste Ausschussrunde verschoben wird.

TKO-Betriebsleiterin Franziska Winter. Quelle: Enrico Kugler

Die Aufregung war schon groß im vergangenen Jahr unter den Mitgliedern des Sozialausschusses, als das Thema Erstellung eines Tourismuskonzeptes von der Stadtverwaltung im Nebensatz angeschnitten wurde. „Ich finde es schon sehr schade und bedenklich, dass man gerade bei so einem wichtigen Thema wie dem Tourismus es aus der Zeitung erfahren muss, dass ein solches Konzept entwickelt wird“, äußerte unter anderem Enrico Geißler von der Linkspartei damals seinen Unmut. Der Wunsch des Sozialausschusses sollte nun am Dienstagabend umgesetzt werden, Tko-Betriebsleiterin Franziska Winter stand bereit, das Tourismuskonzept, welches noch in der Planung ist, zu präsentieren. Allerdings kam es schlussendlich nicht dazu, denn trotz einer eigentlich übersichtlichen Tagesordnung von nur elf Punkten im öffentlichen Teil gab es zu anderen Punkten so rege Diskussionen und Debatten, das Franziska Winter gegen 21.30 Uhr mitgeteilt wurde, das die geplante Präsentation in den März verschoben wird.

Unternehmer ärgert sich über Verschiebung

Enttäuscht zeigten sich auch mehrere Gewerbetreibende, die gerade dieses Thema sehr interessierte und deshalb den Livestream anklickten. „Ich hätte gern mal die Positionen der Stadt und auch der Politik zu diesem Thema gehört. Dass es schlussendlich gar nicht thematisiert wurde, war mega ärgerlich und ich frage mich, wozu soll ich mir als Bürger dann solche Ausschüsse anschauen“, ärgert sich ein Unternehmer aus Oranienburg. Franziska Winter selbst merkte man am Tag danach noch ein wenig die Enttäuschung an: „Natürlich ist es schade. Ich war bereit und vorbereitet und ich wäre gerne dem Wunsch des Sozialausschusses nachgekommen, einen Zwischenbericht zum Stand des Tourismuskonzeptes zu präsentieren.“ Für die momentane Arbeit am Tourismuskonzept hat dies allerdings keine Auswirkungen, in den kommenden Wochen wird es finalisiert. Dennoch blieben am Dienstagabend viele Fragen offen – sind die Ausschüsse zu vollgepackt mit Themen oder ist die Diskussionskultur untereinander zu ausgeprägt, um allen Themen gerecht zu werden?

Stadtverordnete bedauern Verschiebung sehen volle Tagesordnungen als Problem an

„Uns ist das Thema Tourismus natürlich sehr wichtig und ich empfand es persönlich sehr schade, dass wir nicht mehr die notwendige Zeit hatten, um diesem Vortrag dann auch gerecht zu werden“, merkte die Ausschussvorsitzende Gabriele Schiebe (CDU) am Mittwoch an, die am Dienstagabend noch mehrfach die Ausschussmitglieder in den vorherigen Debatten darauf hinwies, das man noch Frau Winter hören möchte – ohne Erfolg. „Man muss aber auch klar feststellen, das gerade der Sozialausschuss von der Themenlage her sehr kompakt ist und man da sicherlich schauen muss für die Zukunft, wie das alles noch umsetzbar ist“, so Schiebe. Auch Christian Howe von der CDU sieht das ähnlich. „Die Ausschüsse sind einfach zu vollgepackt und komplex. Dazu muss man sicherlich auch über die Diskussionskultur nachdenken, vielleicht nicht zu jedem Thema mehrfach die gleiche Aussage treffen.“ Björn Lüttmann (SPD) empfand den Dienstagabend als unglücklich: „Es hat mich schon geärgert, wie es schlussendlich gelaufen ist. Der Tourismus ist ein wichtiger Baustein in der Stadt. Sicherlich hätte das anders laufen müssen, von der Wertschätzung her war es ein falsches Zeichen.“ Enrico Geißler von der Linkspartei sah aber noch einen anderen Kritikpunkt in Bezug zum Tourismuskonzeptes: „Ohne Frage lief es nicht so wie erhofft. Aber ich hätte mir auch von der Stadtverwaltung im Vorfeld einfach mehr Zuarbeit gewünscht, es gab nichts zum Einarbeiten. Ein bloßer Kurzvortrag zu diesem wichtigen Themengebiet reicht mir da nicht.

Von Knut Hagedorn