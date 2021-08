Oranienburg

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend das asiatische Restaurant in der Berliner Straße in Oranienburg betreten und die anwesenden Mitarbeiter in spanischer Sprache in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete der Unbekannte unbemerkt eine herumliegende Geldbörse eines Kellners. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

