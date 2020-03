Oranienburg

Schulen und Kindergräten sind geschlossen. Und auch die etwa 400 Kinder, die jede Woche in die Gruppen der evangelische Kirche im Oberen Havelland kommen; zum Kinderkreis oder Kinderchor, zur Christenlehre, in die Flöten- oder Gitarrengruppen oder zum Bastelnachmittag, auch sie können gegenwärtig nicht betreut werden, so wie auch viele andere Kinder in den verschiedensten Sport- und Arbeitsgemeinschaften. Der Kirche für Kinder möchten alle Kinder herzlich einladen, sich gegenseitig mit einem Bild von „Zu Hause“ zu grüßen: Was macht ihr so zu Hause? Wo seid ihr am Liebsten? Was ist eure Lieblingsbeschäftigung? Wer ist bei euch: Mama, Papa, Geschwister, Hund oder Katze? Oder seid ihr auch gern mal allein?

Malt ein Bild von eurem Zuhause. Und mit diesen Bildern eine Online-Ausstellung veranstaltet. Schickt die Bilder mit Angabe des Alters an: kirchefuerkinder@kkobereshavelland.de, oder auf dem Postweg an

Kirchefuerkinder/Gartenschläger Sonnebergerstr. 2 in 16515 Oranienburg. Die Ausstellung wird dann auf der Homepage unseres Kirchenkreises zu sehen sein:www.kinder.kk-ohl.de. Sie wird eröffnet, wenn die ersten zehn Bilder eingetroffen sind. Die Künstler bekommen eine persönliche Benachrichtigung.

Von MAZonline