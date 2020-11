Oranienburg: Kita „Kinderland“ öffnet seine Pforten

Ab 1. Dezember bietet die neue Kindertagesstätte „OWG Kinderland“ in der Oranienburger Walter-Bothe-Straße Platz für 70 Kinder. Am Montagvormittag übergab die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft die Räumlichkeiten an den neuen Träger Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH.