Zehlendorf/Lehnitz

Stadtbrandmeister Sven Marten musste in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Bildung, Bürgerbeteiligung und die Feuerwehr eine deutliche Abfuhr hinnehmen: In gleich zwei wesentlichen Punkten wurde sein Konzept als Konkretisierung des Gefahrenabwehrbedarfsplans der Stadt Oranienburg von den Kommunalpolitikern negiert. Erst wurde mit klarer Mehrheit von 4:2 Stimmen (vier Enthaltungen) der Stadtverordnetenversammlung empfohlen, dem Antrag des Ortsbeirates Lehnitz zu folgen und Ersatz für das zweite Feuerwehrfahrzeug zu beschaffen. Gleich im nächsten Tagesordnungspunkt folgten die Ausschussmitglieder einstimmig dem Antrag des Ortsbeirates Zehlendorf, statt der Sanierung des bestehenden Zehlendorfer Feuerwehrgerätehauses einen Neubau zu realisieren. Ebenso einhellig wurde die Stadtverwaltung auf Antrag von Enrico Geißler ( Die Linke) beauftragt, das Konzept dahingehend zu überarbeiten und erneut vorzulegen.

Kritik an Bürgermeister Laesicke

Offene Kritik gab es in der Sitzung an Bürgermeister Alexander Laesicke. Der müsse das Thema Feuerwehr in der Stadt zur Chefsache machen, hieß es seitens der CDU. Es sei bezeichnend, dass er sich nicht habe blicken lassen. Die drei Ortsvorsteher von Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf sowie die Mannschaft der Zehlendorfer Ortsfeuerwehr waren jedoch vor Ort gewesen. Die Ortsvorsteher machten in der Debatte deutlich, dass die Feuerwehr ein Symptom dafür ist, wie die Stadtverwaltung grundsätzlich mit der Entwicklung im ländlichen Raum verfährt. „Wir müssen lebenswerte Verhältnisse auf den Dörfern erhalten“, sagte Heinz Ließke ( BVB/Freie Wähler) aus Wensickendorf. Deshalb sei die vorgelegte Feuerwehrkonzeption „nicht tragbar“.

Anzeige

Wassersituation auf den Dörfern mangelhaft

Das Thema Feuerwehr müsse gesamtheitlich betrachtet werden, forderte Matthias Hennig ( SPD). Er werbe für das Fahrzeug in Lehnitz, aber es könne auch nicht einfach im Gefahrenabwehrbedarfsplan „herumgestochert“ werden. Und er stellte die Frage, warum das Fahrzeug überhaupt aus Lehnitz abgezogen wurde. Es wurde Anfang dieses Jahres nach Wensickendorf umgesetzt, weil die Trink- und Löschwasserversorgung in den bereits genannten drei Ortsteilen „schlecht“ sei, antwortete der Stadtbrandmeister. Es soll perspektivisch nach Schmachtenhagen verlegt werden, weil von dort aus mehrere Ortsteile gut erreichbar seien. Eine Notwendigkeit, das Fahrzeug in Lehnitz zu ersetzen, bestehe nach Martens Worten nicht.

Lehnitz beharrt auf zweites Fahrzeug

Das sehen die Feuerwehrleute mit Blick auf die A 10, die Turm-Erlebniscity sowie die Werke Takeda und Orafol anders. Auch laut Gefahrenabwehrbedarfsplan sei das Fahrzeug am Standort Lehnitz vorgesehen, heißt es in der Beschlussbegründung. Die beiden dort stationierten Autos seien Teil einer Brandschutzeinheit des Landkreises Oberhavel. In einem solchen Bedarfsfall sei kein Fahrzeug für den Grundschutz mehr verfügbar. Die freiwillige Feuerwehr Lehnitz verfüge aktuell über 34 aktive Kameraden und sei damit die zweitgrößte Wehr in Oranienburg. Ohne das umgestellte Fahrzeug konnten in den letzten Einsätzen nicht alle Kameraden zum Einsatzort befördert werden. Auch müsse jetzt gewartet werden, bis die Plätze im vorhandenen Fahrzeug belegt sind, da das Nachführen von Lehnitzer Kräften nicht mehr möglich sei. Dadurch verlängere sich die Ausrückzeit.

Ortsbeirat: Hinweise bisher ignoriert

Laut der zweiten Empfehlung des Ausschusses soll der Bürgermeister beauftragt werden, die Belange des Brandschutzes im Ortsteil Zehlendorf aufzunehmen und umzusetzen. Die im Investitionsprogramm 2021 veranschlagten Planungskosten von 32 500 Euro seien zu erhöhen. Und der nun geforderte Neubau solle bis 2024 realisiert werden. In seiner Beschlussbegründung kritisiert der Ortsbeirat, dass die Hinweise und Stellungnahmen zum Gefahrenabwehrbedarfsplan und zur zugehörigen Risikoanalyse bereits in der Vergangenheit ignoriert worden seien. Im Jahr 2018 sei per Se festgelegt worden, dass Schutzziele für den ländlichen Raum lediglich mit der Gefahrenklasse 1-2 definiert werden. „Und obwohl der Ortsbeirat Zehlendorf (damals vertreten durch den Ortsvorsteher Holger Mücke) eine ausführliche ablehnende Stellungnahme verfasst hat, wurde der Gefahrenabwehrbedarfsplan bis zum heutigen Zeitpunkt nicht angepasst“, heißt es. Zehlendorf müsse aber – trotz der ländlichen Einstufung – aufgrund einzelner Faktoren (Firma Mierau Spreechemie) mit der Risikoklasse 3 eingestuft werden. Diese Umsetzung sei im Gefahrenabwehrbedarfsplan bis zum heutigen Zeitpunkt nur bedingt erfolgt.

Bericht der Unfallkasse bescheinigt sofortigen Handlungsbedarf

Darüber hinaus sei im Rahmen der Risikoanalyse für den Gefahrenabwehrbedarfsplan der schlechte – nahezu katastrophale – Zustand der Wehr für Zehlendorf aufgezeigt worden. Für den Ort würden zudem zwei Fahrzeugstellplätze und sanitäre Anlagen angenommen, die aber „tatsächlich nicht vorhanden sind“. Es gebe eine Toilette und ein Waschbecken. „Die Kameraden der Feuerwehr Zehlendorf können sich also nach Einsätzen gerade mal die Hände waschen“, heißt es. Der zweite Fahrzeugstellplatz werde vom Wagen für die Schläuche blockiert, da dieser nicht mit dem Feuerwehrfahrzeug im parkenden Zustand verbunden werden kann. Im Übrigen verweist der Ortsbeirat in seinem Antrag auf den Bericht der Unfallkasse vom 17. Januar 2019. Dieser liste die „gravierenden Mängel“ auf. Und es werde „deutlich, dass sofortiger Handlungsbedarf besteht“.

Hochemotionale Appelle für die Feuerwehr im Dorf

Bereits in der Einwohnerfragestunde hatte Jugendwart Heiko Rosenow von der Ortsfeuerwehr Zehlendorf das Wort ergriffen. Dank des Engagements seines Vorgängers seien acht Kinder und Jugendliche sowie ein Anwärter für den aktiven Dienst im Ort aktiv. Er übergab das Wort an die 13-jährige Luisa Töbels, die mit emotionalen Worten ihre persönlichen Erfahrungen mit der Feuerwehr schilderte. Die Erwachsenen hätten es geschafft, mit ihrem Einsatz Begeisterung zu wecken. Und sie habe gelernt, „was es heißt, Verantwortung zu übernehmen“, sagte sie. Sie warb dafür, die Feuerwehr im Dorf zu lassen – „so erreichen wir die Kinder und Jugendlichen“. Sie äußerte Zweifel daran, dass die Fahrtstrecke ins Nachbardorf in Kauf genommen wird. Hintergrund: Das Konzept des Stadtbrandmeisters sieht vor, die drei Ortswehren in einem Gerätehaus in Schmachtenhagen zusammenzufassen.

Von Helge Treichel