Seit Anfang des Ukraine-Krieges steht die Oranienburger Stadtverwaltung in Kontakt mit den Kleiderkammern und dem Arbeitslosenservice der Stadt. Jetzt vermelden der Arbeitslosenservice „Horizont“ des Arbeitslosenverbandes Deutschland in der Strelitzer Straße sowie die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in der Berliner Straße den Bedarf an bestimmten Sachspenden.