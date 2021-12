Oranienburg

Am Mittwoch (29. Dezember) in der Zeit von 17.05 bis 17.45 Uhr haben bislang Unbekannte in der Klagenfurter Straße in Oranienburg einen Kleintransporter der Marke Renault Master aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte gelangten die Täter über die hinteren Türen zur Ladefläche und stahlen daraus diverse Werkzeuge für Sanitärtechnik. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 3000 Euro geschätzt.

Von MAZonline