Oranienburg: Klimaworkshop am 28. April

Oranienburg

Klimaneutral bis 2040: Das ist der Anspruch des Klimaschutzkonzeptes, das die Stadtverwaltung derzeit erarbeiten lässt. Noch in diesem Jahr sollen konkrete Maßnahmen stehen, mit denen diese Zielsetzung erreicht werden kann. Dafür sind jetzt auch alle interessierten Oranienburgerinnen und Oranienburger gefragt und eingeladen, in einem Workshop ihre Ideen und Anregungen einzubringen. Zentrale Fragen: Was ist unsere Vision? Wie sieht eine klimaneutrale Stadt im Jahr 2040 genau aus?

Anmeldungen für den Workshop bis zum 25. April möglich

Der Workshop findet am Donnerstag, den 28. April von 17 bis 21 Uhr in der Orangerie statt. „Wir wollen sechs Arbeitsgruppen mit je zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern bilden, die sich an verschiedenen Thementischen austauschen und ihre Ideen ausbrüten können“, so Johanna Hornig, in der Stadtverwaltung für das Thema Klimaschutz zuständig.

Die Themen werden Energieversorgung (erneuerbar statt fossil), Mobilität, Stadtentwicklung, Energieeinsparung und Ressourcenschonung in privaten Haushalten (Konsum, Energieeffizienz, Suffizienz), regionale Kreisläufe und Ernährung sowie Klimaanpassung sein.

Workshop in Oranienburg: Teilnehmerzahl auf 60 begrenzt

Der Workshop richtet sich ausdrücklich an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oranienburg. Da die Teilnehmerzahl mit 60 begrenzt ist, möge sich bitte nur anmelden, wer auch eine Teilnahme sicherstellen kann. Die Anmeldung muss bis spätestens Montag, den 25. April am klimaschutz@oranienburg.de erfolgen. Falls mehr als 60 Anmeldungen eingehen, wird per Zufallsverfahren ausgewählt. Die finale Bestätigung für die Teilnahme wird am 26. April versendet.

„Oranienburg liegt der Klimaschutz am Herzen. Es ist eines der größten Zukunftsthemen, die wir derzeit auf unserer Agenda haben“, so Bürgermeister Alexander Laesicke. „Dabei sollen nicht nur die Profis, sondern vor allem auch Oranienburgs Einwohnerinnen und Einwohnerinnen zu Wort kommen.“

