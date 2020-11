Oranienburg: Körperverletzung am Skaterpark

Oranienburg

Am Freitagabend (13. November) kam es in der Oranienburger Albert-Buchmann-Straße im Bereich des Skaterparks zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 19 Jahren. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen waren Schulden des Jüngeren bei dem 19-Jährigen ausschlaggebend für einen Streit, in dessen Folge der Ältere dem 16-Jährigen zunächst in den Magen schlug.

19-Jähriger tritt den am Boden liegenden Jugendlichen

Als dieser daraufhin zu Boden ging, trat der 19-Jährige noch auf ihn ein. Der 16-Jährige erlitt dabei leichte Verletzung am Kopf und an er Hand, welche im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Der namentlich bekannte Täter muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

