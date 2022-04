Oranienburg: Kostenloser Busverkehr bei Stadtfesten

Oranienburg

Bürgerinnen und Bürger Oranienburgs könnten zukünftig bei größeren Stadtfesten in den Genuss eines kostenlosen Bustransfers kommen. Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion stimmte die Stadtverordnetenversammlung am Montagabend mit großer Mehrheit zu.

Angebot vor allem für die Ortsteile schaffen

Die Stadtverwaltung wird demnach beauftragt zu prüfen, zu welchen finanziellen und organisatorischen Konditionen ein kostenloses ÖPNV-Angebot gewährleistet werden kann. Dabei ist neben dem kostenfreien Angebot der regulären Linienbusse auch eine Verstärkung der Linien in den Abendstunden und in die Ortsteile zu prüfen. „Ergänzende zusätzliche Busse in den Abendstunden und vor allem in die Ortsteile könnte zudem mehr Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme an den städtischen Festen ermöglichen“, heißt es im entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion.

Von Knut Hagedorn