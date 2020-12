Oranienburg

Klagen wegen einer schwierigen Geschäftslage? Nicht bei Ute Banaskiwitz. Wer ihren Namen noch nicht gehört hat, bei dem klingelt es wohl spätestens bei „Kräuter-Ute“, „Gewürz-Ute“, „ Ute von der Kräuterstube“ oder einfach nur „Frau Ute.“ Sie ist Unternehmerin aus Oranienburg und beglückt ihre Kunden insbesondere mit Gesundem.

Kräuter, Tee, Teezubehör, Gewürze, Gewürzmischungen und kleine Geschenkartikel. Das kann „Frau Ute“ ihren Kunden geben – und dazu noch ein großes Herz für die Menschen, die zu ihr kommen. „Ich weiß, dass es vielen Unternehmen gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht gut geht, ich kann nur sagen: Wir stehen nicht mit dem Rücken an der Wand. Wir haben wirklich Arbeit ohne Ende.“

„Frau Ute “ jetzt auch online

Und das ohne die Märkte, eigentlich eine feste Einnahmequelle für das kleine Unternehmen, das in der Kösener Straße in Oranienburg Süd zu Hause ist. „Ja, auf dem Oranienburger Weihnachtsmarkt war ich auch öfter, aber nicht in jedem Jahr“, so die Chefin. Der Regionalmarkt, das Orangefest oder das Apfelfest in Eden sind ihre permanenten Anlaufpunkte in der Region. Die fielen bis auf das Apfelfest in diesem Jahr Corona-bedingt weg. „Wir mussten etwas anderes machen und haben es auch getan.“ So ist der Onlineshop noch ziemlich neu. Gezahlt werden kann per Paypal. Die Kunden werden bei einer Bestellung immer auf dem Laufenden gehalten, wie weit der Kauf abgewickelt ist. Es gibt einen Lieferservice. All das zahlte sich aus. Die Kunden kommen nach wie vor. „Dafür bin ich ihnen so dankbar. Ohne die Kunden würde das alles überhaupt nicht funktionieren“, sagt „Frau Ute“.

Viele eigene Rezepte

Anis gemahlen, Basilikum gerebelt, Beifußkraut geschnitten, Lorbeerblätter handverlesen. Liebstöckelblatt, Majoran, Muskatblüte, Nelken, Oregano – das sind nur einige Gewürze beziehungsweise Gewürzkräuter, die sie herstellt und verkauft. Genau so können die Kunden in die Welt des Tees abtauchen. Aprikose-Pfirsich, Apfel-Ingwer, Blutorange, Cranberry, Dattelsternchen oder Holunderbeere – es gibt nichts, was es nicht gibt. Alles fein säuberlich abgepackt, gehen die Produkte auf die Reise, also zum Kunden. „Für viele unserer Gewürzmischungen und Teesorten haben wir eigene Rezepte, oder sie stammen von Händlern unseres Vertrauens aus Deutschland“, so Ute Banaskiwitz. Sie bevorratet nur kleine Mengen, um Qualität und Frische zu liefern. Die Ware wird doppelt verpackt, so ist sie vor Feuchtigkeit, dem Eindringen fremder Aromen und vor Licht geschützt.

Ein klassisches Ladengeschäft ist es in der Kösener Straße 7 ( Oranienburg Süd) nicht. Dennoch existieren Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr), in denen man sich seine Ware nach Absprache abholen kann. Wer sich für die bevorstehenden Feiertage etwas Gutes gönnen will, kann sich aus dem gerade (online) eröffneten Weihnachtsstübchen bedienen.



