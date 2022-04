Oranienburg: Ladendieb auf der Flucht erwischt

Ein Mann hat am vergangenen Freitagabend versucht, etwas aus der „Rossmann“-Filiale in der Oranienburger Fischerstraße zu entwenden. Das Verkaufspersonal wurde dabei jedoch auf ihn aufmerksam.

Die polizei in Oranienburg konnte am vergangenen Freitag in Oranienburg einen Ladendieb nach dessen Flucht stellen. Quelle: Friso Gentsch/Symbolbild