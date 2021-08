Oranienburg: Ladendiebinnen aus Leegebruch verurteilt

Oranienburg

Zwei Frauen aus Moldawien saßen am Freitag auf der Anklagebank vor dem Oranienburger Schöffengericht. Sie wurden des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Diebstahls beschuldigt.

Im März im Rewe-Markt aufgeflogen

Der Rewe-Marktleiter in Leegebruch war am 3. März diesen Jahres auf die beiden Frauen aufmerksam geworden, er rief damals die Polizei und warnte auch die umliegenden Filialen. Das Verhalten der beiden ausländisch aussehenden Frauen war ihm verdächtig vorgekommen. Die herbeigerufene Polizei fand dann auch Schokolade, Schnaps, zwei Fieberthermometer, eine Thermosflasche und andere Kleinigkeiten in den Rucksäcken der beiden Verdächtigten. Alles in allem Warenwerte, die die betroffenen Läden nicht ruinieren würden. Doch sicher ist dieser Fund nur die Spitze des Eisbergs gewesen.

Komplizen warteten im Auto

Im Pkw ihrer Komplizen – Ehemänner und der 15-jährige Sohn einer der Angeklagten – nämlich fanden die Beamten weiterhin Textilien, Rucksäcke, Turnschuhe und vieles mehr. Diese offensichtlich gestohlenen Dinge konnten jedoch den von den Frauen zuvor aufgesuchten Läden nur teilweise direkt zugeordnet werden.

65 Tafeln Milka-Schokolade sicher gestellt

Die Verkäuferin Sylvia K. vom Veltener Lidl-Markt, der vom Rewe-Marktleiter gewarnt worden war, erkannte immerhin 65 Tafeln Milka-Schokolade aus ihrem Markt wieder. Ihr Kollege Thomas P. sagte dazu aus, dass aufgrund einer kurz zuvor vollzogenen Inventur das Fehlen dieser Menge sehr genau bestimmt werden konnte.

Frauen aus Moldawien zeigten sich reumütig

Die beiden Frauen, 38 und 23 Jahre alt, räumten die ihnen zur Last gelegten Taten reumütig ein. Sie sitzen seit nunmehr fünf Monaten in Untersuchungshaft und wollen nach ihrer Entlassung sofort in ihre Heimat zurück.

Nach Deutschland eingereist waren sie im Januar mit der Hoffnung, sich hier ein besseres Leben aufbauen zu können. Das Gegenteil sei aber eingetreten und aus rein wirtschaftlicher Not hätten sie die Diebstähle begangen, ließen sie durch ihre Verteidiger aussagen. Sie gaben auch zu, am 24. Februar in Königs Wusterhausen eine ähnliche Tat begangen zu haben.

Urteil in betender Haltung entgegen genommen

Emilia C., Mutter von drei Kindern, und Zinaida M. sind nicht vorbestraft. Die Staatsanwältin beantragte für die Jüngere eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten und ein Jahr und drei Monate für die andere Angeklagte, sowie die Aufhebung der Haftbefehle. In betender Haltung und mit gefalteten Händen stehend baten die beiden in ihren letzten Worten das Gericht um Verzeihung.

Dieses verurteilte daraufhin Emilia C. zu zehn Monaten und Zinaida M. zu zwölf Monaten Gefängnisstrafe. „Das Gericht sieht die Taten als erwiesen an“, begründete der Vorsitzende Richter das Urteil. Allerdings werden beide Freiheitsstrafen für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Von Helmut Schneider