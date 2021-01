Oranienburg

Am 27. Januar 1945 wurde das größte nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Bis heute steht der Name Auschwitz für den ideologisch begründeten Massenmord des Dritten Reiches. Mindestens 1,3 Millionen Menschen verloren hier ihr Leben. Die meisten von ihnen waren Juden, die gleich nach ihrer Ankunft mit Giftgas ermordet wurden, andere starben durch Mangelernährung, Misshandlung oder Entkräftung. Die durchschnittliche Lebensdauer der Häftlinge lag bei lediglich drei Monaten. Nur wenige überlebten die größte Todesfabrik der Nazis, in welcher das Vernichten von Menschenleben eine geradezu industrielle Form annahm.

Auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog wurde der Jahrestag der Auschwitz-Befreiung im Jahr 1996 zum offiziellen deutschen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Im Jahr 2005 proklamierten die Vereinten Nationen den Tag außerdem zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die von vielen Städten und Gemeinden üblicherweise am Jahrestag begangenen Gedenkfeiern können in diesem Jahr aufgrund des sich weiter ausbreitenden Coronavirus nicht in ihrer gewohnten Form stattfinden. Auch die jährliche Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Sachsenhausen kann wegen des hohen Infektionsgeschehens so nicht stattfinden. Stattdessen wird es auf Einladung der Gedenkstätte ein Online-Gedenken geben.

Online-Gedenkveranstaltungen werden durchgeführt

Bürgermeister Alexander Laesicke bedauert, dass die Veranstaltung in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden kann und begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiative der Gedenkstätte, stattdessen eine Online-Gedenkveranstaltung durchzuführen. „Leider verhindert Corona das gemeinsame, persönliche Gedenken an diesem wichtigen historischen Tag. Aber auch wenn uns eine gemeinsame Zusammenkunft nicht möglich ist, können und sollten wir heute alle einen Moment innehalten und uns vor den Opfern der NS-Diktatur verneigen. Dabei sollten wir uns nicht nur an das vielfache Sterben und Leiden erinnern, sondern auch an die verlorene Achtung vor dem Leben und der Würde des Einzelnen, die den Taten zugrunde liegen. Wir sollten uns außerdem bewusstmachen, dass dieser Verlust auch in unsere Gegenwart hineinwirkt und sich in Auswirkungen wie Fremdenhass, Extremismus und Antisemitismus zeigt, welche nach wie vor tagtäglich unseren Widerstand erfordern.“

Erinnerung an die Verbrechen wachhalten

Auch Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann appellierte anlässlich des Gedenktages daran, die Lehren aus dem Holocaust weiterhin ernst zu nehmen: „ Auschwitz ist das grausame Symbol, wozu ungebremster Hass führen kann. Es liegt in unser aller Verantwortung, zu verhindern, dass eine so unvorstellbare Unmenschlichkeit je wieder möglich wird. Deshalb müssen wir nicht nur sicherstellen, dass die Erinnerungen an diese Verbrechen für kommende Generationen wachgehalten werden, sondern uns auch gegen jene Stimmen wehren, die diese Verbrechen leugnen oder verharmlosen“, so Blettermann.

Von MAZonline