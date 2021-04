Oranienburg/Grieben

Wau! Echt toll, was Sina Kupka (31) aus Grieben ihren Hunden Tessa (9) und Fly (3) beigebracht hat. Die drei suchen vermisste Menschen und retten so Leben. Kein Wunder: Sina Kupka ist in der Rettungshundestaffel Berlin e. V. mit Sitz in Oranienburg organisiert. Mehrmals die Woche trainieren Sina und ihre Schnüffelnasen den Ernstfall. Und der trat auch wirklich schon ein. „Ein an Demenz erkrankter Mann aus Hohen Neuendorf war seit einem Tag vermisst und die Polizei hat sich an unsere Rettungshundestaffel gewandt“, sagt Sina, die beruflich als Physiotherapeutin Senioren betreut.

Sina Kupka und Fly – der Bordercollie macht gerade eine Ausbildung zum Trümmerhund. Quelle: privat

Obwohl der Notruf abends rausging, zögerte Sina Kupka keine Sekunde und fuhr mit ihren Spürnasen los. „Das fragliche Suchgebiet lag in einem Wald in Hohen Neuendorf“, erinnert sich die junge Frau. Da Tessa schon ein geprüfter Rettungshund und erfahren im Suchen und Aufspüren von vermissten Personen war, schickte Sina die Schäferhündin los. Wie üblich trug sie im Einsatz ihr Suchgeschirr und die vier Glöckchen, durch die Sina hören kann, wo sich die Hündin befindet.

Auf Kommando preschte die Hündin dann los. Im jahrelangen Training hat sie gelernt, Menschen auf Kommando zu suchen. „Bei den ersten Trainingsversuchen fängt man mit ein, zwei Metern Entfernung an“, sagt Sina. „Sobald der Hund zu dem fremden Menschen geht, bekommt er von dem ein Leckerchen oder sein Lieblingsspielzeug oder beides. Wenn der Hund dann zu mir zurückkommt, wird er wieder gelobt, bekommt auch Leckerchen und Spielzeug. So lernt er zwei wichtige Dinge für das Training“, sagt Sina und erklärt es aus Sicht des Hundes: Erstens: Andere Menschen sind toll, sie verwöhnen mich, wenn ich sie finde. Und Zweitens: Mein Frauchen freut sich riesig, wenn ich einen fremden Menschen gefunden habe und ich bekomme noch mehr Leckerchen und Frauchen spielt mit mir.

Rettungshündin Tessa ist sogar Bundeschampion. Quelle: Enrico Kugler

Stück für Stück würde dann die Entfernung der zu suchenden Person erweitert und auch erschwert. So könnte sich die Person in einem dichten Gebüsch oder in einer Höhle verstecken. Beim Suchen und Finden gibt es drei verschiedene sogenannte Verweisarten, wie der Hund anzeigen kann, dass er eine Person gefunden hat. Tessa sei ein sogenannter Freiverweiser, ist zu erfahren. „Wenn sie eine Person gefunden hat, kommt sie zu mir zurück und bellt. Dann leine ich sie an und sie zeigt mir den Weg zu der vermissten Person.“ Freiverweiser können auch durch Anspringen an den Hundeführer einen Fund anzeigen – je nachdem, wie der Hund trainiert wurde.

Fly hat eine „hilflose Person“ aufgespürt und verbellt ihren „Fund“ wie sie es im Training gelernt hat. Quelle: Enrico Kugler

Eine weitere Trainingsart ist das Verbellen. Dabei verbleibt der Hund bellend so lange beim Vermissten, bis der Hundeführer dazugestoßen ist. Wichtig ist dabei, dass der Hund lernt, die Person nicht zu berühren. Und dann gibt es noch die sogenannten „Bringslerhunde“. Sie tragen freihängend am Halsband ein „Mitbringsel“. Haben sie die Person gefunden, nehmen sie das Mitbringsel ins Maul und bringen es dem Hundeführer. Gemeinsam geht das Team Mensch-Hund dann zur vermissten Person.

„Fly ist ein typischer Verbeller“, sagt Sina. Die kleine Bordercollihündin hat Sina vom Welpenalter an. Schon mit neun Wochen war sie beim Training dabei, um spielerisch zu lernen. „Für den Hund ist das Suchen und Finden ein Spiel – egal, ob beim Training oder im Ernstfall.“ Mit Druck erreiche man gar nichts. „Geduld und Spucke“ und Konsequenz sei die Devise.

Die Glocken und ein Ortungsgerät an Flys Geschirr verraten Sina Kupka, wo sich ihr Hund im Suchgebiet befindet. Quelle: Enrico Kugler

Der liebevolle Umgang mit ihren Hunden ist auch der Grund, warum sich Tessa an dem besagten Abend mit vollem Eifer auch gleich in die Spur gemacht hat, um den vermissten Mann zu suchen. Mit gespitzten Ohren lauschte Sina, wo die Glöckchen an Tessas Geschirr zu hören waren. Und da staunte die junge Frau nicht schlecht, als das „Glöckchen-Geräusch“ schon nach wenigen Minuten zu ihr zurückkam. Tessa hatte die Suche nicht aufgegeben, sondern hatte den Vermissten schon gefunden. Aufgeregt bellend zeigte sie es Sina an und gemeinsam machten sie sich auf den Weg.

„Der Mann lag hilflos am Boden und wurde kurze Zeit später von Sanitätern versorgt“, sagt Sina, die schon ihr ganzes Leben mit Tieren verbracht hat. Auf einem Bauernhof in Grieben ist sie aufgewachsen. Schon Sinas erstem Hund, der Terrier-Mix-Dame Alma, hatte sie diverse Kunststücke wie „Leine tragen“ beigebracht.

Immer dienstags und sonnabends trainiert die Rettungshundestaffel

Auch Fly lernt aktuell neue „Kunststücke“ – sie macht eine Zusatzausbildung zum Trümmerhund. „Dabei wird Fly auf einem speziellen Trümmergelände geschult. Sie lernt Trittsicherheit und Ruhe zu bewahren, auch wenn sie einen Menschen erschnüffelt hat“, sagt Sina Kupka. „Für ein Energiebündel wie Fly ist das eine echte Herausforderung.“

Immer dienstags und sonnabends trainiert Sina mit ihren Hunden bei der Rettungshundestaffel, die ihren Sitz am Teichweg 6 in Oranienburg hat (www.rettungshunde-berlin.de). „Für mich ist das nicht wirklich Training, sondern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit meinen Hunden. Sie zeigen mir, dass sie auch Freude daran haben.“

Übrigens: Sina und Tessa sind sogar Bundeschampions. In der sogenannten Disziplin „Obedience“ (übersetzt: Gehorsam) spielt die Harmonie zwischen Mensch und Hund die „erste Geige“. Schnell und exakt führt der Vierbeiner dabei in einer gewissen Distanz auf Zuruf spezielle Handlungen aus. So könnte eine Aufgabe sein, sich in einer speziellen Box niederzulegen oder ein bestimmtes Bringholz zu apportieren. „Tessa und ich sind bei dem Turnier in Freiburg im Sommer 2018 als absolute Außenseiter gestartet und wurden am Ende Bundessieger“, sagt Sina. Ein Leben ohne ihre Hunde kann sie sich nicht vorstellen. Gut, dass ihr Freund auch Hunde hat und mit ihnen sportlich unterwegs ist.

Von Jeannette Hix