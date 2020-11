Oranienburg: Lehnitzer Narren ergattern den Schlüssel vom Bürgermeister

Oranienburg

Der 11. November ist ein wichtiger Tag für jeden Karnevalisten, zeigt er doch den Beginn der Karnevalssaison an. Doch statt Kamelle, Gesang und Funkenmariechen zum großen Umzug zeigten sich die Narren des Lehnitzer Karnevalklubs am Mittwoch vor dem Oranienburger Schloss in sehr gedämpfter Stimmung. „Corona hat uns leider einen dicken Riegel vor die Saison geschoben“, bedauerte LKK-Präsident Lutz Grundmann. Aufgrund der Coronapandemie fand auch der traditionelle Sturm auf das Schloss nur in deutlich abgespeckter Form statt. „Lange Gespräche mit dem Bürgermeister haben zu einem kleinen Spalt in der Corona-Tür geführt“, berichtete Grundmann weiter. So konnten die Narren auch zum 37. Mal in Folge den Schlüssel von Bürgermeister Alexander Laesicke ergattern, der sich aber trotz allem nicht ganz kampflos geschlagen gab. Bis zum Aschermittwoch wird der Schlüssel nun bei den Narren verwahrt.

Nach der Schlüsselübergabe war erstmal eine kleine Stärkung fällig. Quelle: Enrico Kugler

Als „Trauerspiel im Vergleich zu dem, was wir hier sonst erleben dürfen“ bezeichnete Bürgermeister Laesicke die auf das Minimum reduzierte Schlüsselübergabe. „Es war für uns immer ein kleiner Bruch des Alltages, den wir schätzen und lieben.“ Man lasse sich trotzdem nicht unterkriegen und stehe im Herzen zusammen, führte Laesicke aus, bevor er den Schlüssel um 11.11 Uhr hergab. Anne Fünfhaus, selbst ehemalige Präsidentin des LKK, dokumentierte die Schlüsselübergabe. „Die Saison musste ja leider komplett abgesagt werden, auch die Proben ruhen zur Zeit“, bedauerte sie. Michaela Stubbe, Mitglied des LKK und Mitarbeiterin der Oranienburger Stadtverwaltung, ließ es sich nicht nehmen, trotzdem ein bisschen Karnevalsverkleidung anzulegen. „Man macht das Beste daraus“, sagte sie am Rande der Schlüsselübergabe. Auch wenn das Narrenherz blute und man bis zum Ende gehofft hat, so sind sich doch die Närrinnen und Narren einig, dass man dafür im nächsten Jahr umso schöner feiern will. Darauf ein „Mit Genuss – hinein!“.

Von Stefanie Fechner