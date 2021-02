Oranienburg: Lernstudio Barbarossa feiert 20-jähriges Jubiläum

Oranienburg

Eine neue Sprache lernen, die Computerkenntnisse auffrischen oder die Schulnoten verbessern – all dies kann man seit nunmehr 20 Jahren im Lernstudio Barbarossa machen. Birgit Stuhlfauth aus Nassenheide und Susanne Diderich aus Börnicke wagten 2001 den Sprung in die Selbstständigkeit, den sie bis heute nicht bereut haben.

„Es ist ein Franchise-Unternehmen“, verraten die beiden gelernten Betriebswirtinnen, der Hauptsitz befindet sich in Kaiserslautern. „Uns hat das super Konzept überzeugt, gerade was damals die Computerkurse anging“, erinnert sich Birgit Stuhlfauth zurück. Gerade habe man wieder den Vertrag verlängert.

„Wir handeln hier allerdings völlig autark, nur die Werbung ist festgelegt“, ergänzt Susanne Diderich. Unterricht geben die beiden Frauen allerdings nicht – sie kümmern sich im Hintergrund um den organisatorischen Ablauf des Unternehmens. „Wir beschäftigten zwölf bis 15 Honorarkräfte in den verschiedensten Fachrichtungen“, erklären sie. Diesen stehen dann fünf Schulungsräume und ein Aufenthaltsraum zur Verfügung.

Lernstudio beruht auf drei Säulen

Das Prinzip des Lernstudios beruht dabei auf drei Säulen. „Zum einen ist das die klassische Nachhilfe“, sagt Susanne Diderich. In kleinen Gruppen können sich Kinder und Jugendliche darauf konzentrieren, Wissenslücken aufzufüllen und so die eigenen Noten verbessern. Das betreffe vor allem die gängigen Fächer wie Deutsch, Mathe oder Englisch. „Reine Lernfächer wie Biologie oder Physik bieten wir in der Regel nicht an, aber wenn Bedarf angemeldet wird, schauen wir natürlich, ob wir helfen können.“

Und der Bedarf an Nachhilfe ist da, wie ein Blick in die interne Statistik des Unternehmens zeigt. „In den ersten zehn Jahren waren es vor allem Schüler der weiterführenden Schulen, die zu uns gekommen sind“, blickt Birgit Stuhlfauth zurück. Mittlerweile halten sich Grund- und Oberschüler die Waage. Wer gerade vor den Prüfungen steht, kann sich im Lernstudio Barbarossa auch gezielt darauf vorbereiten. Dabei gelte „je früher desto besser“: „Wer erst drei Monate vor der Prüfung kommt hat es natürlich schwerer“, bilanziert Susanne Diderich.

Das Wissen am Computer auffrischen

Und wer beruflich oder aus eigenem Interesse eine neue Sprache erlernen will, hat in der Stralsunder Straße einen Anlaufpunkt. „Deutsch als Fremdsprache, englisch, portugiesisch, spanisch und noch einiges mehr kann man bei uns erlernen“, berichtet Stuhlfauth. Auch chinesisch habe man lange im Angebot gehabt. „Aber da war die Nachfrage einfach nicht da.“ Als drittes Standbein fungieren die Computerkurse. Egal ob Einsteiger oder bereits mit den Grundlagen vertraut, jeder kann sein Wissen über die gängigen Office-Anwendungen erweitern oder vertiefen.

Für Kinder, deren Eltern Grundsicherung beziehen, kann die Finanzierung der Nachhilfe über das Bildungs- und Teilhabepaket beantragt werden. „Auch ein Stipendium über die ’Chancenstiftung’ ist möglich“, zeigt Birgit Stuhlfauth eine weitere Möglichkeit auf. Für Erwachsene kann die so genannte Bildungsprämie beantragt werden. „Da muss man im Einzelfall schauen, wer was beantragen kann.“ Die Schüler kommen fast aus dem gesamten Landkreis nach Oranienburg, um zu lernen. „Dies liegt natürlich an der äußerst verkehrsgünstigen Lage“, sagt Birgit Stuhlfauth mit Verweis auf den nahen Bahnhof.

Eine große Feier im Innenhof der Stralsunder Straße 14 wie zum zehnjährigen Jubiläum muss in diesem Jahr aufgrund der Bestimmungen zur Einschränkung der Coronapandemie ausfallen. „Deswegen wollen wir fünf Stipendien vergeben“, erklären die Damen. „Einfach anrufen oder per E-Mail Interesse an einem Stipendium bekunden, dann schicken wir einen kleinen Bewerbungsbogen zu.“

