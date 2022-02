Seit dem 14. Februar präsentiert der Cottbusser Lichtkünstler Jörn Hanitzsch „Lichtkunst im Schlosspark“ in Oranienburg. Sturmbedingt war die Veranstaltung am Donnerstag und Freitag geschlossen, dennoch zeigt sich der Künstler zufrieden mit der Resonanz an den ersten Tagen.