Oranienburg: Linde auf Schlossplatz muss gekappt werden

Oranienburg

Die Oranienburger Stadtverwaltung teilte am Donnerstag mit, dass in der kommenden Woche (Kalenderwoche 29/2020) eine Linde auf dem Schlossplatz um circa vier bis fünf Meter gekappt werden muss. Auf dem Schlossplatz stehen drei Linden nebeneinander. Bei dem Baum, der nun gekappt werden muss, handelt es sich um den am nächsten in Richtung Schlosspark stehenden.

„Der Baum ist leider stark beschädigt. Bei einer eingehenden Untersuchung musste der Gehölzsachverständige feststellen, dass das obere Kronendrittel in Teilen absterbend ist. Folglich muss dieser Teil aus Sicherheitsgründen und um den restlichen Baum zu schützen, entfernt werden“, teilte Pressesprecherin Eike-Kristin Fehlauer per Pressemitteilung mit. Die denkmalrechtliche Erlaubnis liege bereits vor, hieß es dazu.

