Oranienburg

Am Sonnabend um 21.50 Uhr brach ein 52-jähriger Mann in einen Discounter in der Berliner Straße in Oranienburg ein. Durch Zeugen konnte der Mann beobachtet werden. Polizisten nahmen den ihnen bereits bekannten Mann, der das Stehlgut bei sich trug, fest. Nach Abschluss der kriminalistischen Ermittlungen am Sonntag wird die Staatsanwaltschaft über den Haftantrag entscheiden.

Von MAZonline