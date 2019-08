Oranienburg

Am Freitag den 30. August findet von 10 bis 16 Uhr der Markt der sozialen Möglichkeiten in der Benauer Straße Ecke Liebigstrasse statt. Der Märkische Sozialverein e.V. stellt sich und seine Angebote vor. An den Informationsständen der Demenzberatung, der Rechtlichen Betreuung, der Selbsthilfekontaktstelle (SEKIS), der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), der Schuldnerberatung sowie der Frauenberatung kann man gesundheitsbezogene Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten in der Umgebung finden.

Wohnprojekt „ Gartenstraße “ stellt sich vor

Es werden Mitglieder verschiedener Selbsthilfegruppen vor Ort sein, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Auch das Wohnprojekt „ Gartenstraße“ wird sich präsentieren. Die Mitarbeiter aus dem Bereich Hilfen zur Erziehung bieten Aktionen für Kinder an. Interessierte können miteinander in Kontakt treten und sich austauschen. Für den guten Zweck kann getrödelt werden, für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Von MAZonline