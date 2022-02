Oranienburg: Markus Scholz steigt mit Ehrgeiz und Tatendrang die Karriereleiter hinauf

Oranienburg

Ruhig, fast schon ein wenig zurückhaltend sitzt Markus Scholz an seinem Schreibtisch – man merkt dem 30-Jährigen förmlich an, dass Pressetermine nicht so alltäglich für ihn sind. Doch als das Gespräch sich auf sein Tätigkeitsfeld richtet, blüht der gebürtige Brandenburger förmlich auf und ist in seinem Element. Scholz ist seit zwei Jahren Geschäftsführer der Koch Munitionsbergung GmbH in Oranienburg und ein ausgewiesener Fachmann für Minen, Bomben und dem Umgang damit.

Markus Scholz ist seit 2019 Geschäftsführer bei der Firma Koch Munitionsbergung in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Trotz seines noch jungen Alters ist Scholz schon die Karriereleiter hinaufgeklettert. „Ich habe mir alles hart erarbeitet und darauf bin ich auch stolz. Man muss ehrgeizig sein im Leben und auch wollen, dann kann man viel erreichen“, bemerkt der 30-Jährige, der bereits früh mit Kampfmitteln in Berührung kam. „Ich wollte nach dem Abitur zur Bundeswehr, wurde auch gemustert, doch dann entfiel die Wehrpflicht. Ich habe mich dann aber für zwei Jahre freiwillig verpflichtet und bin zur Marine gegangen nach Kiel zum Minensuchgeschwader und kam so erstmals in Kontakt mit zurückgelassenen Kampfmitteln, insbesondere Minen“, erinnert sich Scholz.

Bernd Borchert ist einer von 33 Mitarbeitern bei Koch Munitionsbergung in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Nach Ablauf seiner Bundeswehrzeit schrieb er sich an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) ein. „Ich habe Wirtschaft und Recht studiert und mit einem Master abgeschlossen.“ Allerdings blieb das Thema Munition präsent und sollte seinen weiteren Werdegang beeinflussen. Um neben dem Studium Geld zu verdienen, arbeitete Scholz in den Semesterferien in einer Munitionsbergungsfirma und verinnerlichte dort schnell die Arbeitsabläufe. „Ich habe dort viele Bereiche durchlaufen und schlussendlich auch meine Truppführerausbildung über neun Wochen absolviert. Das war schon eine intensive Zeit, das Studium sollte ja nicht vernachlässigt werden“, erinnert sich Scholz. In den fünf Jahren seines Studiums kletterte Scholz nebenbei in der Munitionsbergungsfirma vom anfänglichen Räumarbeiter über den Sondierer hoch zum Truppführer mit eigenen Räumstellen.

In den Räumlichkeiten in Oranienburg sind diverse Fundstücke ausgestellt. Quelle: Robert Roeske

„Gerade in dieser Branche stehen einem viele Aufstiegsmöglichkeiten offen, wenn man auch voll dahintersteht und es will.“ Nicht ganz überraschend zog es Markus Scholz dann nach absolviertem Studium genau in diese Branche. „Ich erhielt die Information dass die Firma Koch Munitionsbergung ab 2019 einen neuen Geschäftsführer suchte, da der bisherige dann in den verdienten Ruhestand geht. Das war die Chance, sehr schnell sehr weit zu kommen. Und ich ergriff sie.“ Scholz bewarb sich, assistierte zunächst ein Jahr dem noch amtierenden Geschäftsführer, um 2019 selbst die Geschicke in die Hand zu nehmen. Das Alter spielte laut Scholz dabei klar eine Rolle. „Ich wurde gut aufgenommen, musste mir natürlich auch die Anerkennung erarbeiten. „Das ist ganz normal und ist am besten durch Zahlen und Taten geglückt. Im Jahr 2021 haben wir als Unternehmen den höchsten Umsatz seit Bestehen feiern können, unter Pandemiebedingungen ist das schon besonders. Auch ist mir wichtig selbst Räumstellen zu übernehmen, wenn Not am Mann ist. Die Leute müssen sich auf mich verlassen können, so wie ich mich auf sie. Ich brenne für diesen Job und versuche immer alles zu geben. Es ist schön zu sehen, dass es sich auszahlt.“

Markus Scholz mit einem Schnittmodell des chemischen Langzeitzünders. Quelle: Robert Roeske

Seit 1992 existiert die Koch Munitionsbergung GmbH in Oranienburg und beschäftigt aktuell 33 Mitarbeiter. „Wir suchen Gebiete nach Kampfmitteln ab, und wenn wir welchen finden, wird diese sichergestellt. Entschärft oder gesprengt wird die Munition dann vom behördlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst“, so Scholz. Auch 77 Jahren nach dem Ende des zweiten Weltkrieges befinden sich noch Kampfmittel und Munitionsreste in deutschen Böden. „Das wird sich auch die nächsten Jahrzehnte nicht ändern, dann aber muss sich unsere Branche umorientieren“, merkt Scholz an. „Bis zu meiner Rente wird es definitiv reichen“ sagte er mit einem Lächeln.

Markus Scholz engagiert sich bei den Wirtschaftsjunioren Oberhavel

Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert sich Markus Scholz seit zwei Jahren intensiv bei den Wirtschaftsjunioren Oberhavel, einem Jungunternehmerbund. „Der dortige Unternehmergeist passt perfekt zu meinem. Man kann sich dort mit Gleichgesinnten austauschen und Erfahrungen sammeln. „Oft muss man bei Herausforderungen das Rad nicht neu erfinden, manchmal genügt ein hilfreicher Anruf. Ich schätze die dortigen Mitglieder sehr“ Scholz engagiert sich aber auch aktiv in der Vereinigung und leitet seit Januar das Ressort Bildung,. Für ihn ein sehr richtungsweisendes Themenfeld, gerade in Bezug auf die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Scholz will aufzeigen, das mit Fleiß und Tatendrang viel zu erreichen ist.

Von Knut Hagedorn