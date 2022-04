Oranienburg: Marschmusik, Kulthits der 80er und Dudelsackklänge im Schlosspark

Oranienburg

Traditionell am 1. Mai lädt der Blasmusikverein Oranienburg e.V. zum Frühlingskonzert im Schlosspark ein. Auf der Bühne an der Orangerie bieten rund 50 Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Sven Schilling wieder ein vielfältiges Programm. Für ordentlich Schwung sorgen der Opening Marsch von Ernst Hoffmann und Kulthits der 80er Jahre. Ebenso werden verträumte Melodien erklingen wie etwa „Concerto D`Amore“ von Jacob de Haan oder „My Dream“ mit Solo-Flügelhorn. Musikalischer Gast am Dudelsack ist Gunther Haußknecht, einst Pipe Major bei den „Royal Irish Rangers“.

Klavierkonzert von Albert Mamriev fällt aus

Das Konzert dauert etwa zwei Stunden, inklusive 30 Minuten Pause. Los geht es am Sonntag um 10.30 Uhr. Karten für das Konzert (inklusive Schlosspark-Eintritt) gibt es am Veranstaltungstag direkt an der Schlosspark-Kasse für 6 Euro, Schüler (7-17 Jahre) 3 Euro. Alle Infos zu Veranstaltungen im Schlosspark auf www.oranienburg-erleben.de oder mehr zum Blasmusikverein auf www.bmvo.de! Das ebenso für den 1. Mai geplante Klavierkonzert in der Orangerie im Schlosspark von Albert Mamriev muss krankheitsbedingt leider ausfallen. Veranstalter ist die Jüdische Gemeinde des Landkreises Oberhavel. Es gibt einen Ersatztermin: das Konzert findet nun neu am 26. Juni 2022 um 16 Uhr in der Orangerie statt.

Von MAZonline