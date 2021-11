Oranienburg: Matthias Platzeck spricht über Russland in der Orangerie

Oranienburg

Nahezu auf die Minute pünktlich betrat Matthias Platzeck gut gelaunt am Donnerstagabend um 18 Uhr die Bühne der Oranienburger Orangerie, hier noch ein schnelles Schwätzchen, da noch ein Gruß ins Publikum. Dann begann der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident seine Lesung, die unter dem Thema „Wir brauchen eine neue Ostpolitik: Russland als Partner“ stand. Eingeladen hatte dazu die Friedrich-Wolf-Gesellschaft.

Der Saal in der Orangerie war gut gefüllt. Quelle: Knut Hagedorn

„Die Idee hatten wir schon sehr lange im Hinterkopf, leider hatte es aus verschiedenen Gründen nie geklappt. Umso erfreuter waren wir nun, dass es jetzt funktioniert hat und freuen uns sehr, Matthias Platzeck bei uns begrüßen zu können“, zeigte sich Thomas Naumann, Vorsitzender der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, erfreut. Rund 100 Gäste warteten gespannt im Saal der Orangerie auf die Ausführungen des 67-Jährigen, der zwischen 2002 und 2013 Ministerpräsident Brandenburgs war und seit 2014 den Vorsitz im Deutsch-Russischen Forum innehat.

Matthias Platzeck in Oranienburg. Quelle: Knut Hagedorn

„Die Nachfrage war groß, wir mussten am Ende sogar einigen absagen, weil wir coronabedingt nur eine begrenzte Anzahl an Karten verkaufen konnten“, berichtet Thomas Naumann. Der gebürtige Potsdamer berichtete aus seiner Jugend und dass er dort bereits viel Kontakt mit der russischen Gemeinde hatte. Platzeck betonte allerdings mehrfach in seinen Ausführungen, dass er bei weitem nicht alles gut heiße was in Russland passiert, man aber sich einfach die Mühe machen sollte, alles genauer zu hinterfragen. Von November 1998 bis Juni 2002 war Platzeck Oberbürgermeister von Potsdam. Am 26. Juni 2002 wurde er als Nachfolger Manfred Stolpes zum Ministerpräsidenten von Brandenburg gewählt. Vom 15. November 2005 bis zum 10. April 2006 war er zudem Bundesvorsitzender der SPD. Nach zwei Wiederwahlen 2004 und 2009 trat Platzeck aus gesundheitlichen Gründen am 26. August 2013 als SPD-Landesvorsitzender und am 28. August 2013 als Ministerpräsident zurück. „Manfred Stolpe und Egon Bahr waren wichtige Persönlichkeiten in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben.“

Platzeck berichtet über Anekdoten aus seiner Vergangenheit

So erzählte Matthias Platzeck den Gästen in der Orangerie auch eine Anekdote vom Abend seines Rücktrittes als Ministerpräsident: „Manfred Stolpe hat immer über den Tellerrand hinweg geschaut. Er rief mich abends an und meinte: ’Wir brauchen einen Vorsitzenden für unser Deutsch-Russisches Forum, du bist dafür prädestiniert. Mach das bitte’“. Und da Platzeck laut eigener Aussage kaum etwas abschlagen konnte, übernahm er den Vorsitz. Platzeck gilt als Kenner Russlands und hat noch heute sehr gute Beziehungen und Verbindungen dorthin. Bei vielen Reisen gab es auch zahlreiche Anekdoten, eine jedoch blieb Platzeck bis heute in Erinnerung. „Ich bin 2015 mit Egon Bahr nach Russland geflogen und dort haben wir bei einer Podiumsdiskussion Michael Gorbatschow getroffen. Das war schon sehr beeindruckend diesen beiden weisen und erfahrenen Politikern zuzuschauen und zuzuhören.“ Mit vielen kleineren und größeren Anekdoten, Geschichten und auch klaren Fakten zeigte Matthias Platzeck Vor- und Nachteile zu den Beziehungen zu Russland auf. Nach einer Lüftungspause gab es auch noch eine Diskussionsrunde mit den Gästen. Rundherum war es eine gelungene Veranstaltung.

Von Knut Hagedorn