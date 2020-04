Best Döner in Oranienburg: Mehmet Damar will durchhalten

Oranienburg

Der Außerhausverkauf war für Mehmet Damar von „Best Döner“ an der Bernauer Straße in Oranienburg schon immer eine feste Bank. „200 bis 400 Euro haben wir allein durch die Touristen eingenommen“, sagt der 39-jährige Inhaber und meint dabei die Besucher der Gedenkstätte Sachsenhausen, die nach seiner Schätzung zu 70 Prozent aus Spanien kämen. Doch seit März ist alles anders. Die Touristen bleiben weg. „Wir haben sehr große Verluste“, sagt Damar. Doch der 39-jährige Familienvater versucht das Beste aus der Corona-Krise zu machen. Er liefert das komplette Sortiment außer Haus ( Lieferando, Lieferheld, goPIZZAgo). Darüber hinaus ist der kleine Schalter geöffnet, an dem Passanten ihren Imbiss ordern können.

Dennoch musste Mahmet Damar einen seiner vier Mitarbeiter nach Hause schicken. Die monatlichen Fixkosten allein für sein Oranienburger Geschäft beziffert er mit rund 10 000 Euro. Angesichts dessen sei selbst die beantragte Förderung in Höhe von 9000 Euro nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Das reicht nicht mal für einen Monat“, so Mehmet Damar. Er hofft, dass dieses Geld wie angekündigt bis Ende April ausgezahlt wird. So lange will er auch durchhalten, vielleicht sogar bis Ende Mai. Aber dann müsse er neu überlegen. „Ich kann derzeit meine Kosten einfach nicht mehr decken“, sagt er. Der 39-Jährige war mit seiner Familie vor anderthalb Jahren von Berlin nach Oranienburg umgezogen und arbeitet seitdem vorrangig im hiesigen Geschäft, zurzeit sogar von 9 bis 21 Uhr. Die Zeit nutzt er, um den Pizza-Ofen von der Küche gut sichtbar in den Gastraum zu verlegen. Alle sollen sehen können, wie frisch alles zubereitet wird. Ab der nächsten Woche plant er dafür ein Eröffnungsangebot. Sein Jubiläumsangebot musste er Mitte März nach drei Tagen aussetzen, da sich zeitweise zu lange Schlangen gebildet hatten.

