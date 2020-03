Am Montagvormittag geriet ein Mann mit Mitarbeitern einer Behörde in der Oranienburger Mittelstraße aneinander. Diese riefen die Polizei zur Durchsetzung des Hausrechts. Der Mann verließ das Gebäude, wurde aber nach Bekanntwerden einer vorangegangenen Bedrohung gegen die Behördenmitarbeiter am Bahnhof festgenommen.