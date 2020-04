Minijob mit großer Tragweite

Oranienburg

Hygiene und Sauberkeit sind immer wichtig, aber in Corona-Zeiten ist es lebenswichtig. Speziell in Pflegeeinrichtungen. Eine, die dafür sorgt ist Christiane Gleinig. Gemeinsam mit ihren ebenso fleißigen Kollegen ist die 36-Jährige im Evangelischen Seniorenzentrum Friedrich Weissler in Sachsenhausen als Reinigungskraft im Einsatz, bei Bedarf auch in anderen hiesigen Einrichtungen des Trägers Lafim-Diakonie.

Für Christiane Gleinig ist es ein Minijob, aber ein sehr wichtiger. Das betrifft sie selbst und ihre Lebensumstände, aber auch die Tätigkeit für andere Menschen. Es tut ihr gut, für andere da zu sein, sagt die bekennende Christin.

Anzeige

Im Schnitt drei Stunden täglich ist sie im Einsatz, um die Zimmer und die zugehörigen Bäder zu reinigen, die Mülleimer zu leeren und Ablageflächen abzuwischen – mit Putzeimer, Desinfektionsmittel, Handschuhen und Mundschutz. Auch die Dienst- und Personalräume sowie die Funktionsräume halten sie und ihre Kollegen sauber. Besonderes Augenmerk legt das Team dabei auf die neuralgischen Stellen wie Handläufe, Türklinken und Lichtschalter.

Angst vor Ansteckung hat die 36-Jährige nicht. „Aber ich habe schon Respekt, zumal ich Angehörige habe, die der Risikogruppe angehören“, sagt sie. Deshalb verzichtet sie aktuell auf Besuche. Ersatzweise wird telefoniert, neuerdings auch mit Video, und es werden Textnachrichten hin und her geschickt. Sogar die ältere Generation freunde sich inzwischen damit an.

Da Besuche und Reisen derzeit ausfallen, stehe sie auch über Ostern gern zur Verfügung, um für eventuell ausgefallene Kolleginnen einzuspringen. „Für mich ist das selbstverständlich.“ Sie ist froh, die Arbeitsmöglichkeit zu haben und ist bei den Bewohnern gern gesehen: „Klar bei einer Quasselstrippe wie mir.“

Von Helge Treichel