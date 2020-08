Oranienburg: Mit Erfahrung und Planung gegen Lebensmittelverschwendung

Oranienburg

Auf seiner Sommertour machte der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler ( CDU) am Montagmittag halt bei Grünlers Backstuben in der Berliner Straße. Auch die Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt hatte sich dem Gespräch mit Inhaberin Katja Grünler-Erchinger angeschlossen. Thematisch sollte vor allem die Lebensmittelverschwendung besprochen werden, doch Uwe Feiler hatte auch Fragen bezüglich des Überstehens der Coronapandemie im Gepäck. „Im Vergleich zu anderen Betrieben hatten wir relativ viel Glück“, blickt Inhaberin Grünler-Erchinger zurück. Natürlich habe man auch Verluste eingefahren, die aber zu verkraften seien.

11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich weggeschmissen

Außerdem machte die 35-jährige Inhaberin während der Pandemie die Erfahrung, dass die Kunden offenbar wieder bewusster einkaufen würden. „Sie überlegen schon, wann sie etwas kaufen müssen, auch Produkte aus der Region erhielten mehr Zulauf“, findet sie. Uwe Feiler dagegen äußerte die Befürchtung, dass viele, während der Coronapandemie bei Hamsterkäufen gekaufte Lebensmittel, nun weggeschmissen würden. „Elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Deutschland weggeschmissen“, zog er eine Statistik zu Rate. Davon würden 61 Prozent auf private Haushalte entfallen, während der Handel für neun Prozent der weggeworfenen Lebensmittel verantwortlich sei.

Anzeige

Für diie 35-jährige Inhaberin ist Beratung ein wichtiger Punkt. Quelle: Friedrich Bungert

Weitere MAZ+ Artikel

Nicht verkaufte Produkte weiterverarbeiten

Damit die Anzahl der entsorgten Lebensmittel bei Grünlers Backstuben möglichst gering bleibt, setzt Chefin Katja Grünler-Erchinger schon bei der Planung auf Erfahrung und Statistiken. So bleibe generell schon wenig über. Produkte, die dennoch keinen Käufer finden, werden auch gern einmal weiterverarbeitet. „Aus alten Brötchen lassen sich Wunderbar Semmelknödel oder Semmelmehl herstellen“, weiß die 35-Jährige zu berichten. Wiederum würden andere Produkte an kleinere Sammelstellen abgegeben. Außerdem bezieht sie jetzt auch Lebensmittel, die zwar optisch nicht dem gewünschten Standard entsprechen, aber trotzdem voll genießbar sind. „Die Möhre ist eben nicht immer gerade, so funktioniert die Natur nicht.“ Bei Kundenanfragen setzt die Inhaberin vor allem auf Beratung. „Wie viele Personen sind geplant, welche Feierlichkeiten, wann soll es stattfinden? Danach kann man schon gut planen, welche Größe etwa für eine Torte angemessen ist“, findet die Fachfrau.

Es müsse ein Umdenken in der Gesellschaft einsetzen, befand auch Uwe Feiler. „Das ist ein Thema, bei dem auch schon Kindergartenkinder und Schüler mitmachen können“, bekräftigt er. „Schulgärten wie das ’grüne Klassenzimmer’ im Oranienburger Schlosspark wären toll“, befand Nicole Walter-Mundt. „Die Kinder müssen die Lebensmittel wieder kennen lernen.“

Von Stefanie Fechner