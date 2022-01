Oranienburg: Mit diesem Trick von Jürgen Barthel beschlagen die Brillengläser nicht mehr

„Obwohl ich manche Kunden wirklich schon eine halbe Ewigkeit kenne, habe ich viele in der Zeit, als das mit den Masken anfing, einfach nicht erkannt“, so Jürgen Barthel, Serviceleiter beim Autohaus Dinnebier in Oranienburg. Da er viel Kundenkontakt in seinem Arbeitsalltag hat, trägt er die Maske von morgens bis Feierabend.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe hier täglich mit 20 bis 30 verschiedenen Personen zu tun, da ist das Tragen einer Maske sehr wichtig“, erklärt er. Das sei oft auch anstrengend, aber er habe sich damit abgefunden. „Mit der Brille war das oft nervig, weil die sobald man von draußen einen Innenraum betritt, sofort beschlägt“, erzählt Barthel. Aber auch dafür findet er eine Lösung: „Es gibt beim Optiker Antibeschlagtücher zu kaufen.“ Als er davon gehört habe, habe er nicht geglaubt, dass die funktionierten. Aber: „Das klappt wirklich prima, morgens reibt man die Gläser ein und dann kommt man ohne Probleme auch mit Maske durch den Tag.“

Von Franziska von Werder