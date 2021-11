Oranienburg

Sie kommen einfach nicht von der Nadel los – und das sehr zur Freude von Mandy Schulz und ihren Mitstreiterinnen beim Netzwerk Gesunde Kinder in Oberhavel.

Am Mittwoch hatte sie sich mit einer großen Torte zu den Räumen des Märkischen Sozialvereins (MSV) in Oranienburgs Liebigstraße aufgemacht, um den Damen mit den Nadeln ein Dankeschön zu überbringen. Die Damen – zurzeit sind es elf – sind begeisterte Handarbeiterinnen. Vor allem im Stricken und Häkeln sind sie „Spitze“. Und so konnte Mandy Schulz dann auch gleich eine große Ladung Strickwaren mitnehmen. Besonders beliebt sind die Söckchen für die Neugeborenen, die von den Helfern des Netzwerk Gesunde Kinder auf den Entbindungsstationen in Oberhavel verteilt werden. Gut 500 Paare davon haben die Damen des Handarbeitskreises in diesem Jahr gefertigt – bei im Schnitt 800 Geburten jährlich kann mehr als jedes zweite Baby mit einem paar der weichen Wollsöckchen versorgt werden.

Kuschliges aus Wolle seit zwölf Jahren

Außerdem haben die Familienpaten des Netzwerks nun wieder die Auswahl unter gestrickten Puppen und Kuscheltieren, gehäkelten Jäckchen, Mützen, Schals und vielem mehr, was sie mit zu ihren Schützlingen nehmen. „Seit zwölf Jahren gibt es diese Übergaben schon und wir sind den Frauen wirklich dankbar für die schönen Sachen, die wir für unsere Familien hier erhalten“, so Mandy Schulz.

Selbsthilfe gab Starthilfe

Entstanden ist die Strickgruppe ursprünglich auf Initiative von Giesela Reidemeister. Sie besuchte die Treffen der Selbsthilfegruppe für die Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen. Ihr Mann war von dieser schlimmen Krankheit betroffen und beim MSV fand sie Trost in den Gesprächen mit anderen Menschen, die sich in der selben Situation befanden. Auch nach dem Tod ihres Mannes kam sie weiter in die Liebigstraße und führte hier schließlich fort, was viele Jahre zu ihrem Beruf gehört hat: Giesela Reidemeister hatte Handarbeitslehre unterrichtet. Schnell fanden sich einige Gleichgesinnte und nachdem sich die Gruppe unter dem Dach des Märkischen Sozialvereins formiert hatte, gab es bald auch den ersten Kontakt zum Netzwerk Gesunde Kinder. Die Söckchen sind im übrigen nicht nur bei den Empfängern sehr gern gesehen, schmunzelt Hilde Renner. Sie werden auch sehr gern gestrickt. Sie selbst hat in diesem Jahr gut 60 Paare davon hergestellt. Auch während der kontaktarmen Monate der letzten Zeit gingen die Frauen weiter ihrem Hobby nach und ließen die Versorgung des Netzwerkes nicht abreißen. Nun hoffen sie, dass sich die kleine Gruppe noch um einige Mitglieder vergrößert. „Handarbeit erlebt gerade einen richtigen Boom“, sagt Susanne Eisenberger. Sie arbeitet in der Beratungsstelle und betreut die Strickgruppe.

Zuwachs ist willkommen

Zweimal im Monat – die aktuellen Einschränkungen durch Corona einmal außer Acht gelassen – treffen sich die Mitglieder in den Räumen in der Liebigstraße in Oranienburg. Wer dazu stoßen möchte, muss kein Profi sein. Gerne vermitteln die Frauen auch den einen oder anderen Tipp rund um den richtigen Umgang mit Strick- und Häkelnadeln. Interessenten können telefonisch unter 03301/689 69 45 oder per Email an sekis@msvev.de Kontakt zu Susanne Eisenberger aufnehmen.

Weiche Wolle ist gern gesehen

Willkommen sind auch Wollspenden. Dabei, bitten die Damen, solle jedoch darauf geachtet werden, dass es sich um einen möglichst helles und weiches Material handelt. Grobe Wolle für Männersocken ist nicht das geeignete Mittel der Wahl für die Füße von Neugeborenen, schmunzelt Giesela Reidemeister.

Von Björn Bethe