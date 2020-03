Oranienburg

Aufgrund eines Hinweises suchten Polizeibeamte am Dienstag (17. März) die Wohnung einer 38-jährigen Oberhavelerin auf. Sie war zuvor in der Stadt unterwegs gewesen, jedoch ohne ihr Kleinkind. Neben der Frau –ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,94 Promille - befand sich ein 42-jähriger polizeibekannter Mann in der Wohnung, der während der Abwesenheit der 38-Jährigen offenbar auf das Kleinkind der Frau aufgepasst hatte. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 42-Jährigen zwei Haftbefehle wegen Betruges und wegen versuchten Betruges vorlagen. Da er die Geldstrafe in Höhe von etwa 1140 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und heute in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die 38-Jährige wies ein hinzugerufener Notarzt zur psychischen Behandlung in ein Krankenhaus ein. Das kleine Mädchen wurde an ihren Vater übergeben.

Von MAZonline