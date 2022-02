Oranienburg

„Diebesduo zu Freiheitsstrafen verurteilt“, lautete die Schlagzeile zu einem Gerichtsbericht, der im März vorigen Jahres hier veröffentlich wurde. Genau um diesen Fall ging es noch einmal am Donnerstag. Zu den verurteilten zwei Serben gehörte noch ein dritter Mittäter. Sein Verfahren wurde damals abgetrennt. Dieser Peter K. saß nun auf der Anklagebank des Oranienburger Schöffengerichts und legte ein reumütiges Geständnis ab.

Der 44-Jährige räumte ein, am 30. September 2020 gemeinsam mit seinen Komplizen in das Gelände der Firma Rotter Wintergärten im Oranienburger Gewerbepark Nord eingedrungen zu sein. Aus dem dort stehenden Mercedes Sprinter, den sie gewaltsam aufbrachen, stahlen sie Werkzeuge und Maschinen im Wert von 5 600 Euro, die sie im nahegelegenen Wald versteckten. Am Auto entstand ein Sachschaden 1 500 Euro. Danach drang das Trio in das benachbarte Grundstück der Firma Tinus GmbH ein und brach mit einer Brechstange zwei Firmenwagen auf, um daraus Werkzeuge im Wert von 1 400 Euro zu nehmen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen war mit 10 000 Euro wesentlich höher.

Ein stummer Alarm brache die Polizei auf den Plan

Bei dieser Aktion wurde stummer Alarm ausgelöst, sodass die Polizei die Einbrecher nach einer spektakulären Fahndung mit Hubschrauber und Wärmebildkamera stellen konnte. Einer der Diebe wurde von einem Polizisten unter Beifall seiner Kollegen von einem Baum heruntergeholt. Der heutige Angeklagte lief damals panisch den Beamten in die Arme. Einer seiner Komplizen wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der andere erhielt eineinhalb Jahre, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Er war nicht vorbestraft.

Bei Peter K. ist mit 12 Vorstrafen wohl kaum noch mit einer Bewährung zu rechnen, die sein Verteidiger trotzdem in Erwägung zog. Zuvor hatte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer sogar drei Jahre und drei Monate Haft beantragt. Er sah zwar das Geständnis positiv, aber betonte die Höhe der Beute von rund 7 000 Euro, den Sachschaden von etwa 10 000 Euro und die 12 Vorstrafen als besonders schwerwiegend für den Angeklagten. Der Serbe, der seit 2004 in Berlin lebt, war sichtlich beeindruckt von der Höhe dieses Strafantrages. Er bat mit Rücksicht auf seine Familie, darunter seine 14-jährige unter Epilepsie leidende Tochter, um eine milde Strafe in seinem letzten Wort. Der Angeklagte sitzt zurzeit wegen anderer Delikte eine 19-monatige Haftstrafe ab.

Freiheitsstrafe für den Angeklagten

Das Urteil lautete nach kurzer Beratung des Richters mit seinen beiden Schöffen: zwei Jahre und zwei Monate Freiheitsstrafe. Die hat auch sein ebenfalls mehrfach vorbestrafter Komplize genauso in dem schon genannten Prozess vor einem Jahr erhalten, begründete der Vorsitzende. Das Gericht sah beide gleichermaßen schuldig und hält deshalb diese Strafe für ausreichend.

Von Helmut Schneider