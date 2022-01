Oranienburg: Neue Anlaufstelle für Trauma- und Psychoseerkrankte

Oranienburg

Traumatische Erlebnisse können ein Leben schlagartig verändern. „Traumata können Ursache für Krankheiten wie Schizophrenie, Depressionen oder Angstzustände sein. Oftmals werden diese aber spät bis gar nicht von der Medizin erkannt“, berichtet die 59-jährige Christiane Lowitsch. Um genau hier als Anlaufstelle für Betroffene ein neues Angebot zu generieren, wird die Sekis-Oranienburg unter Anleitung von Lowitsch ab dem 25. Januar eine Selbsthilfegruppe für Trauma- und Psychoseerkrankte ins Leben rufen.

Christiane Lowitsch aus Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

„Wir möchten mit dieser Gruppe einen Austausch anregen und natürlich auch mentale Unterstützung anbieten“, berichtet Christiane Lowitsch, die selbst ganz genau weiß, wovon sie spricht. „Mein Traumata habe ich 1995 durchlebt, ich sollte umgebracht werden. Mein Leben wurde durch dieses Ereignis komplett aus den Fugen gerissen“, so die 59-Jährige. Lowitsch fiel anschließend in ein tiefes mentales Loch, medizinische Hilfe nahm sie nur sporadisch in Anspruch. „Laut Krankenkasse standen mir zehn Stunden bei einem Psychiater zu, allerdings habe ich mich da nicht wohlgefühlt und diesen ständig gewechselt.“ Einzige Hilfe in dieser schwierigen Phase war ihr Mann, der in seiner Armeezeit Erfahrungen sammelte im Bereich der Militärpsychologie und recht früh die Symptome erkannte – Schizophrenie.

Schizophrenie verändert das Leben komplett

Schizophrenie ist eine psychische Störung, bei der die Gedanken und Wahrnehmungen der Betroffenen verändert sind. Auch die Gefühle, die Sprache, das Erleben der eigenen Person und die Wahrnehmung der Umgebung weichen stark vom Erleben gesunder Menschen ab. Im Jahre 2009 wurde die Krankheit dann auch offiziell bei Christiane Lowitsch diagnostiziert. „Das Leben verändert sich komplett, auch für das Umfeld. Man will es selbst nicht wahrhaben. Aber ich habe Stimmen gehört, meine Gedanken waren völlig konfus“, erinnert sich Lowitsch. Auch eine zwischenzeitliche Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung brachte keine wirkliche Verbesserung. „Man verspürt eine völlig andere Realität und sieht alles komplett anders. Ich hatte mich zwischenzeitlich auch von meinem Mann getrennt, mein Leben lief völlig aus dem Ruder.“

Christiane Lowitsch findet Ruhe in einem Kloster

Zur Ruhe kam Lowitsch dann durch einen Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster in Päwesin (Potsdam-Mittelmark). „Ich war zunächst in einer Meditationsgruppe in Oranienburg und habe dann anschließend für knapp vier Monate in diesem Kloster gelebt. Die dortige Ruhe hat mir unglaublich gut getan und ich bin wieder zu mir gekommen.“ Fünf Jahre lang kämpfte Christiane Lowitsch mit den Auswirkungen der Schizophrenie, von 2009 bis 2014. „Heute bin ich wieder vollkommen mit mir im Reinen. Ich bin zu meinem Mann zurückgekehrt, ich gehen wieder ganz normal arbeiten und mein Leben ist einfach wieder schön.“

Psychischen Erkrankungen: Dunkelziffer hoch

Schizophrenien zählen zu den schwersten psychischen Erkrankungen. In Deutschland sind rund 400 000 Menschen davon betroffen. Rund 800 000 Menschen leiden in Deutschland an Psychosen, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Für Christiane Lowitsch war demnach auch der Wunsch groß, Menschen mit Psychosen eine Anlaufstelle anzubieten. „Als ich damals Hilfe benötigte, gab es leider solche Gruppen nicht“, berichtet die Oranienburgerin. Als wandte sich Lowitsch an die Sekis in Oranienburg und dort hatte man sofort ein offenes Ohr. „Das war alles sehr unkompliziert und nun starten wir ab dem 25. Januar diese Selbsthilfegruppe“, so Lowitsch.

Neue Selbsthilfegruppe der SEKIS. Quelle: Enrico Kugler

Zweimal im Monat, immer am zweiten und vierten Dienstag eines Monats, wird künftig die Selbsthilfegruppe für Trauma- und Psychose-Erkrankte in der Zeit von 14 bis 16 Uhr Raum für Gespräche bieten. „Oftmals ist der Schritt hin zu einer solchen Gruppe der schwerste. Wir können aber jedem nur anbieten, sich hier losgelöst von alle Sorgen mit Gleichbetroffenen auszutauschen“, erklärt Christiane Lowitsch abschließend, die ihre eigenen Erfahrungen weitergeben möchte. Kontakt und weitere Informationen unter den Telefonnummern 03301/5732899 (Christiane Lowitsch) oder 03301/6896945 (Sekis) oder per Mail an sekis@msvev.de

Von Knut Hagedorn